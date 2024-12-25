Армія РФ вдарила по теплоелектростанціях ДТЕК — пошкоджено обладнання

25 грудня Росія завдала чергового удару по теплоелектростанціях ДТЕК. Внаслідок обстрілу пошкоджено обладнання.
Головні тези:
- Росія завдала удару по теплоелектростанціях ДТЕК, обладнання пошкоджено.
- Це 13-та масована атака на енергетичну систему України та 10-та на підприємства ДТЕК у цьому році.
- Обстріли спричинили велику шкоду інфраструктурі та людям у Харкові, Дніпрі, а також Полтавській та Івано-Франківській областях.
- Ракети, крилаті ракети та вибухи - це лише частина терористичних методів, використаних в ході атак.
- Масовані обстріли призвели до введення графіків відключення світла в Україні, що загрожує нормальному функціонуванню країни.
Росія вкотре атакувала енергетику України
Після закінчення обстрілів фахівці оперативно розпочали ліквідацію наслідків та відновлення пошкодженого обладнання.
Це вже 13-та масована атака на енергетичну систему України та 10-та цілеспрямована атака на підприємства ДТЕК цього року.
Загалом, від початку повномасштабного вторгнення, теплоелектростанції компанії зазнали понад 200 обстрілів.
Що відомо про масований обстріл РФ України
Як зазначається, Ту-95МС випустили крилаті ракети, а з Чорного моря запущено ракети "Калібр". Виявлено використання балістики.
У Харкові пролунала серія вибухів. Внаслідок ударів спалахнули пожежі, пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі.
Крім цього у Дніпрі пролунало не менше 12 вибухів. Інформація про наслідки уточнюється.
У Кременчуці, Полтавській області також лунали вибухи. У Світловодську та Івано-Франківську працювала ППО. В Івано-Франківську через ракетну небезпеку тимчасово зупинили комунальний транспорт. У Бурштині, який раніше зазнав обстрілів, повідомляють про вибухи.
Мер Івано-Франківська заявив про відсутність прильотів, але попередив про можливі перебої з електропостачанням і зв’язком.
Через масований обстріл енергетики ввели в Україні графіки відключення світла.
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