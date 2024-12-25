Армія РФ вдарила по теплоелектростанціях ДТЕК — пошкоджено обладнання
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ вдарила по теплоелектростанціях ДТЕК — пошкоджено обладнання

ДТЕК
Армія РФ вдарила по теплоелектростанціях ДТЕК — пошкоджено обладнання

25 грудня Росія завдала чергового удару по теплоелектростанціях ДТЕК. Внаслідок обстрілу пошкоджено обладнання.

Головні тези:

  • Росія завдала удару по теплоелектростанціях ДТЕК, обладнання пошкоджено.
  • Це 13-та масована атака на енергетичну систему України та 10-та на підприємства ДТЕК у цьому році.
  • Обстріли спричинили велику шкоду інфраструктурі та людям у Харкові, Дніпрі, а також Полтавській та Івано-Франківській областях.
  • Ракети, крилаті ракети та вибухи - це лише частина терористичних методів, використаних в ході атак.
  • Масовані обстріли призвели до введення графіків відключення світла в Україні, що загрожує нормальному функціонуванню країни.

Росія вкотре атакувала енергетику України

Росія вкотре здійснила масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Цього разу під удар потрапили теплоелектростанції ДТЕК, — зазначено в повідомленні.

Після закінчення обстрілів фахівці оперативно розпочали ліквідацію наслідків та відновлення пошкодженого обладнання.

Це вже 13-та масована атака на енергетичну систему України та 10-та цілеспрямована атака на підприємства ДТЕК цього року.

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення, теплоелектростанції компанії зазнали понад 200 обстрілів.

Що відомо про масований обстріл РФ України

Як зазначається, Ту-95МС випустили крилаті ракети, а з Чорного моря запущено ракети "Калібр". Виявлено використання балістики.

У Харкові пролунала серія вибухів. Внаслідок ударів спалахнули пожежі, пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі.

Умісті зафіксовано багато вибухів, зокрема через використання балістики. У Салтівському районі постраждали двоє людей у важкому стані, в Київському районі пошкоджено будинки. В Немишлянському районі ракета влучила у приватний будинок, постраждала одна людина. Загальна кількість постраждалих у Харкові зросла до шести.

Крім цього у Дніпрі пролунало не менше 12 вибухів. Інформація про наслідки уточнюється.

У Кременчуці, Полтавській області також лунали вибухи. У Світловодську та Івано-Франківську працювала ППО. В Івано-Франківську через ракетну небезпеку тимчасово зупинили комунальний транспорт. У Бурштині, який раніше зазнав обстрілів, повідомляють про вибухи.

Мер Івано-Франківська заявив про відсутність прильотів, але попередив про можливі перебої з електропостачанням і зв’язком.

Через масований обстріл енергетики ввели в Україні графіки відключення світла.

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