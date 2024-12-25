Армія РФ вдарила по теплоелектростанціях ДТЕК — пошкоджено обладнання

Росія вкотре атакувала енергетику України

Росія вкотре здійснила масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Цього разу під удар потрапили теплоелектростанції ДТЕК, — зазначено в повідомленні. Поширити

Після закінчення обстрілів фахівці оперативно розпочали ліквідацію наслідків та відновлення пошкодженого обладнання.

Це вже 13-та масована атака на енергетичну систему України та 10-та цілеспрямована атака на підприємства ДТЕК цього року.

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення, теплоелектростанції компанії зазнали понад 200 обстрілів.

Що відомо про масований обстріл РФ України

Як зазначається, Ту-95МС випустили крилаті ракети, а з Чорного моря запущено ракети "Калібр". Виявлено використання балістики.

У Харкові пролунала серія вибухів. Внаслідок ударів спалахнули пожежі, пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі.

Умісті зафіксовано багато вибухів, зокрема через використання балістики. У Салтівському районі постраждали двоє людей у важкому стані, в Київському районі пошкоджено будинки. В Немишлянському районі ракета влучила у приватний будинок, постраждала одна людина. Загальна кількість постраждалих у Харкові зросла до шести. Поширити

Крім цього у Дніпрі пролунало не менше 12 вибухів. Інформація про наслідки уточнюється.

У Кременчуці, Полтавській області також лунали вибухи. У Світловодську та Івано-Франківську працювала ППО. В Івано-Франківську через ракетну небезпеку тимчасово зупинили комунальний транспорт. У Бурштині, який раніше зазнав обстрілів, повідомляють про вибухи.

Мер Івано-Франківська заявив про відсутність прильотів, але попередив про можливі перебої з електропостачанням і зв’язком.