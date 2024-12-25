Масована атака РФ на Україну — на Дніпропетровщині загинула людина
Категорія
Україна
Дата публікації

Масована атака РФ на Україну — на Дніпропетровщині загинула людина

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Масована атака РФ на Україну — на Дніпропетровщині загинула людина

Росія продовжує атакувати Україну навіть на Різдво. Вранці 25 грудня під ударом опинилася Дніпропетровська область, що призвело до загибелі людини.

Головні тези:

  • Росія продовжує атакувати Україну, запускаючи понад 70 ракет та більше ніж сотню ударних дронів, цілі яких - українська енергетика.
  • У результаті масованих обстрілів по різних областях України стали жертви серед цивільного населення та пошкодження енергетичних об'єктів.
  • Місто Харків та його околиці постраждали від балістичних ракетних ударів, що призвело до пожеж, руйнувань та серйозних пошкоджень інфраструктури.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив про масований характер атак та негайну необхідність захисту національної безпеки.
  • Населення різних регіонів України, включаючи Дніпропетровщину, було позбавлене світла через пошкодження енергетичних об'єктів унаслідок атак з боку Росії.

На Дніпропетровщині загинула людина внаслідок атаки РФ

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок ракетного удару по енергетичних об'єктах області загинула людина. Висловлюю співчуття рідним і близьким, — зазначив Сергій Лисак.

У регіоні повторно оголосили повітряну тривогу. Голова ОВА закликав мешканців залишатися в укриттях до завершення небезпеки.

Що відомо про масований обстріл РФ України

Як зазначається, Ту-95МС випустили крилаті ракети, а з Чорного моря запущено ракети "Калібр". Виявлено використання балістики.

У Харкові пролунала серія вибухів. Внаслідок ударів спалахнули пожежі, пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі.

У місті зафіксовано багато вибухів, зокрема через використання балістики. У Салтівському районі постраждали двоє людей у важкому стані, в Київському районі пошкоджено будинки. В Немишлянському районі ракета влучила у приватний будинок, постраждала одна людина. Загальна кількість постраждалих у Харкові зросла до шести.

Крім цього у Дніпрі пролунало не менше 12 вибухів. Інформація про наслідки уточнюється.

У Кременчуці, Полтавській області також лунали вибухи. У Світловодську та Івано-Франківську працювала ППО. В Івано-Франківську через ракетну небезпеку тимчасово зупинили комунальний транспорт. У Бурштині, який раніше зазнав обстрілів, повідомляють про вибухи.

Мер Івано-Франківська заявив про відсутність прильотів, але попередив про можливі перебої з електропостачанням і зв’язком.

Відомо, що були пошкоджені об'єкти енергетики у низці областей, зокрема в Івано-Франківській та Полтавській. Також росіяни обстріляли українські ТЕС, внаслідок чого було серйозно пошкоджене обладнання станцій.

Через масований обстріл енергетики ввели в Україні графіки відключення світла.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ запустила по Україні понад 70 ракет, серед яких балістичні, і більш ніж сотня ударних дронів. Цілі — наша енергетика.

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Категорія
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