Масована атака РФ на Україну — на Дніпропетровщині загинула людина

Росія продовжує атакувати Україну навіть на Різдво. Вранці 25 грудня під ударом опинилася Дніпропетровська область, що призвело до загибелі людини.

На Дніпропетровщині загинула людина внаслідок атаки РФ

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок ракетного удару по енергетичних об'єктах області загинула людина. Висловлюю співчуття рідним і близьким, — зазначив Сергій Лисак. Поширити

У регіоні повторно оголосили повітряну тривогу. Голова ОВА закликав мешканців залишатися в укриттях до завершення небезпеки.

Що відомо про масований обстріл РФ України

Як зазначається, Ту-95МС випустили крилаті ракети, а з Чорного моря запущено ракети "Калібр". Виявлено використання балістики.

У Харкові пролунала серія вибухів. Внаслідок ударів спалахнули пожежі, пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі.

У місті зафіксовано багато вибухів, зокрема через використання балістики. У Салтівському районі постраждали двоє людей у важкому стані, в Київському районі пошкоджено будинки. В Немишлянському районі ракета влучила у приватний будинок, постраждала одна людина. Загальна кількість постраждалих у Харкові зросла до шести. Поширити

Крім цього у Дніпрі пролунало не менше 12 вибухів. Інформація про наслідки уточнюється.

У Кременчуці, Полтавській області також лунали вибухи. У Світловодську та Івано-Франківську працювала ППО. В Івано-Франківську через ракетну небезпеку тимчасово зупинили комунальний транспорт. У Бурштині, який раніше зазнав обстрілів, повідомляють про вибухи.

Мер Івано-Франківська заявив про відсутність прильотів, але попередив про можливі перебої з електропостачанням і зв’язком.

Відомо, що були пошкоджені об'єкти енергетики у низці областей, зокрема в Івано-Франківській та Полтавській. Також росіяни обстріляли українські ТЕС, внаслідок чого було серйозно пошкоджене обладнання станцій.

Через масований обстріл енергетики ввели в Україні графіки відключення світла.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ запустила по Україні понад 70 ракет, серед яких балістичні, і більш ніж сотня ударних дронів. Цілі — наша енергетика.