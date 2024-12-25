Масована атака РФ на Україну — на Дніпропетровщині загинула людина

Росія продовжує атакувати Україну навіть на Різдво. Вранці 25 грудня під ударом опинилася Дніпропетровська область, що призвело до загибелі людини.
Головні тези:
- Росія продовжує атакувати Україну, запускаючи понад 70 ракет та більше ніж сотню ударних дронів, цілі яких - українська енергетика.
- У результаті масованих обстрілів по різних областях України стали жертви серед цивільного населення та пошкодження енергетичних об'єктів.
- Місто Харків та його околиці постраждали від балістичних ракетних ударів, що призвело до пожеж, руйнувань та серйозних пошкоджень інфраструктури.
- Президент України Володимир Зеленський заявив про масований характер атак та негайну необхідність захисту національної безпеки.
- Населення різних регіонів України, включаючи Дніпропетровщину, було позбавлене світла через пошкодження енергетичних об'єктів унаслідок атак з боку Росії.
На Дніпропетровщині загинула людина внаслідок атаки РФ
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У регіоні повторно оголосили повітряну тривогу. Голова ОВА закликав мешканців залишатися в укриттях до завершення небезпеки.
Що відомо про масований обстріл РФ України
Як зазначається, Ту-95МС випустили крилаті ракети, а з Чорного моря запущено ракети "Калібр". Виявлено використання балістики.
У Харкові пролунала серія вибухів. Внаслідок ударів спалахнули пожежі, пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі.
Крім цього у Дніпрі пролунало не менше 12 вибухів. Інформація про наслідки уточнюється.
У Кременчуці, Полтавській області також лунали вибухи. У Світловодську та Івано-Франківську працювала ППО. В Івано-Франківську через ракетну небезпеку тимчасово зупинили комунальний транспорт. У Бурштині, який раніше зазнав обстрілів, повідомляють про вибухи.
Мер Івано-Франківська заявив про відсутність прильотів, але попередив про можливі перебої з електропостачанням і зв’язком.
Відомо, що були пошкоджені об'єкти енергетики у низці областей, зокрема в Івано-Франківській та Полтавській. Також росіяни обстріляли українські ТЕС, внаслідок чого було серйозно пошкоджене обладнання станцій.
Через масований обстріл енергетики ввели в Україні графіки відключення світла.
Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ запустила по Україні понад 70 ракет, серед яких балістичні, і більш ніж сотня ударних дронів. Цілі — наша енергетика.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-