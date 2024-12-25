Зеленський озвучив кількість ракет та дронів запущених РФ по Україні на Різдво

Росія здійснила масштабну атаку на Україну на Різдво, 25 грудня, випустивши понад 70 ракет і 100 дронів. Завдяки діям українських сил ППО було збито понад 50 ракет та значну кількість безпілотників.
Головні тези:
- Росія здійснила масштабну атаку на Україну на Різдво, випустивши понад 70 ракет і 100 дронів.
- Завдяки українським силам ППО було збито понад 50 ракет та значну кількість безпілотників.
- Масований обстріл РФ призвів до пожеж, пошкоджень будівель і інфраструктури, а також до відключення електроенергії в деяких регіонах України.
- Російська агресія не зламає Україну, але призводить до серйозних наслідків для енергетики та життя громадян.
- Українські захисники ведуть боротьбу зі злочинною атакою РФ та намагаються відновити енергопостачання для населення.
Путін свідомо обрав Різдво для атаки
За попередніми даними, українським захисникам вдалося збити понад 50 ракет і значну частину дронів, які росіяни випустили ще напередодні ввечері.
Глава держави повідомив, що є влучання, у кількох регіонах відключення світла. Енергетики працюють, щоб якомога швидше відновити подачу світла.
Що відомо про масований обстріл РФ України
Як зазначається, Ту-95МС випустили крилаті ракети, а з Чорного моря запущено ракети "Калібр". Виявлено використання балістики.
У Харкові пролунала серія вибухів. Внаслідок ударів спалахнули пожежі, пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі.
Крім цього у Дніпрі пролунало не менше 12 вибухів. Інформація про наслідки уточнюється.
У Кременчуці, Полтавській області також лунали вибухи. У Світловодську та Івано-Франківську працювала ППО. В Івано-Франківську через ракетну небезпеку тимчасово зупинили комунальний транспорт. У Бурштині, який раніше зазнав обстрілів, повідомляють про вибухи.
Мер Івано-Франківська заявив про відсутність прильотів, але попередив про можливі перебої з електропостачанням і зв’язком.
Відомо, що були пошкоджені об'єкти енергетики у низці областей, зокрема в Івано-Франківській та Полтавській. Також росіяни обстріляли українські ТЕС, внаслідок чого було серйозно пошкоджене обладнання станцій.
Через масований обстріл енергетики ввели в Україні графіки відключення світла.
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