Зеленський озвучив кількість ракет та дронів запущених РФ по Україні на Різдво
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський озвучив кількість ракет та дронів запущених РФ по Україні на Різдво

Володимир Зеленський
Зеленський озвучив кількість ракет та дронів запущених РФ по Україні на Різдво

Росія здійснила масштабну атаку на Україну на Різдво, 25 грудня, випустивши понад 70 ракет і 100 дронів. Завдяки діям українських сил ППО було збито понад 50 ракет та значну кількість безпілотників.

Головні тези:

  • Росія здійснила масштабну атаку на Україну на Різдво, випустивши понад 70 ракет і 100 дронів.
  • Завдяки українським силам ППО було збито понад 50 ракет та значну кількість безпілотників.
  • Масований обстріл РФ призвів до пожеж, пошкоджень будівель і інфраструктури, а також до відключення електроенергії в деяких регіонах України.
  • Російська агресія не зламає Україну, але призводить до серйозних наслідків для енергетики та життя громадян.
  • Українські захисники ведуть боротьбу зі злочинною атакою РФ та намагаються відновити енергопостачання для населення.

Путін свідомо обрав Різдво для атаки

Що може бути більш нелюдським? Понад 70 ракет, серед яких балістичні, і більш ніж сотня ударних дронів. Цілі — наша енергетика. Вони продовжують боротися за блекаут в Україні.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За попередніми даними, українським захисникам вдалося збити понад 50 ракет і значну частину дронів, які росіяни випустили ще напередодні ввечері.

Глава держави повідомив, що є влучання, у кількох регіонах відключення світла. Енергетики працюють, щоб якомога швидше відновити подачу світла.

Дякую кожному, хто сьогодні працює для України, захищає наше небо і підтримує енергосистему. Ми відновимо все, що можливо. Російська агресія не зламає нашу країну і не затьмарить Різдво, — наголосив український президент.

Що відомо про масований обстріл РФ України

Як зазначається, Ту-95МС випустили крилаті ракети, а з Чорного моря запущено ракети "Калібр". Виявлено використання балістики.

У Харкові пролунала серія вибухів. Внаслідок ударів спалахнули пожежі, пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі.

У місті зафіксовано багато вибухів, зокрема через використання балістики. У Салтівському районі постраждали двоє людей у важкому стані, в Київському районі пошкоджено будинки. В Немишлянському районі ракета влучила у приватний будинок, постраждала одна людина. Загальна кількість постраждалих у Харкові зросла до шести.

Крім цього у Дніпрі пролунало не менше 12 вибухів. Інформація про наслідки уточнюється.

У Кременчуці, Полтавській області також лунали вибухи. У Світловодську та Івано-Франківську працювала ППО. В Івано-Франківську через ракетну небезпеку тимчасово зупинили комунальний транспорт. У Бурштині, який раніше зазнав обстрілів, повідомляють про вибухи.

Мер Івано-Франківська заявив про відсутність прильотів, але попередив про можливі перебої з електропостачанням і зв’язком.

Відомо, що були пошкоджені об'єкти енергетики у низці областей, зокрема в Івано-Франківській та Полтавській. Також росіяни обстріляли українські ТЕС, внаслідок чого було серйозно пошкоджене обладнання станцій.

Через масований обстріл енергетики ввели в Україні графіки відключення світла.

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