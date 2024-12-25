Зеленский озвучил количество ракет и дронов, запущенных РФ по Украине на Рождество

Россия совершила масштабную атаку на Украину на Рождество, 25 декабря, выпустив более 70 ракет и 100 дронов. Благодаря действиям украинских сил ПВО было сбито более 50 ракет и много беспилотников.
Главные тезисы
- Россия совершила масштабную атаку на Украину на Рождество, выпустив более 70 ракет и 100 дронов.
- Благодаря украинским силам ПВО было сбито более 50 ракет и много беспилотников.
- Массированный обстрел РФ привел к пожарам, повреждениям зданий и инфраструктуры, а также к отключению электроэнергии в некоторых регионах Украины.
- Российская агрессия не сломает Украину, но приводит к серьезным последствиям для энергетики и жизни граждан.
- Украинские защитники ведут борьбу с преступной атакой РФ и пытаются возобновить энергоснабжение населения.
Путин сознательно выбрал Рождество для атаки
По предварительным данным, украинским защитникам удалось сбить более 50 ракет и значительную часть дронов, которые россияне выпустили еще накануне вечером.
Глава государства сообщил, что есть попадание в нескольких регионах отключения света. Энергетики работают, чтобы поскорее восстановить подачу света.
Что известно о массированном обстреле РФ Украины
Как отмечается, Ту-95МС выпустили крылатые ракеты, а из Черного моря запущены ракеты "Калибр". Выявлено использование баллистики.
В Харькове прогремела серия взрывов. В результате ударов вспыхнули пожары, повреждена инфраструктура, есть пострадавшие.
Кроме этого, в Днепре прозвучало не менее 12 взрывов. Информация о последствиях уточняется.
В Кременчуге, Полтавской области также раздавались взрывы. В Светловодске и Ивано-Франковске работала ПВО. В Ивано-Франковске из-за ракетной опасности временно остановили коммунальный транспорт. В Бурштыне, ранее подвергшемся обстрелам, сообщают о взрывах.
Мэр Ивано-Франковска заявил об отсутствии прилетов, но предупредил о возможных перебоях с электроснабжением и связью.
Известно, что повреждены объекты энергетики в ряде областей, в частности в Ивано-Франковской и Полтавской. Также россияне обстреляли украинские ТЭС, в результате чего было серьезно повреждено оборудование станций.
Из-за массированного обстрела энергетики ввели в Украине графики отключения света.
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