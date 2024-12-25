Зеленский озвучил количество ракет и дронов, запущенных РФ по Украине на Рождество
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский озвучил количество ракет и дронов, запущенных РФ по Украине на Рождество

Владимир Зеленский
Зеленский озвучил количество ракет и дронов, запущенных РФ по Украине на Рождество
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Россия совершила масштабную атаку на Украину на Рождество, 25 декабря, выпустив более 70 ракет и 100 дронов. Благодаря действиям украинских сил ПВО было сбито более 50 ракет и много беспилотников.

Главные тезисы

  • Россия совершила масштабную атаку на Украину на Рождество, выпустив более 70 ракет и 100 дронов.
  • Благодаря украинским силам ПВО было сбито более 50 ракет и много беспилотников.
  • Массированный обстрел РФ привел к пожарам, повреждениям зданий и инфраструктуры, а также к отключению электроэнергии в некоторых регионах Украины.
  • Российская агрессия не сломает Украину, но приводит к серьезным последствиям для энергетики и жизни граждан.
  • Украинские защитники ведут борьбу с преступной атакой РФ и пытаются возобновить энергоснабжение населения.

Путин сознательно выбрал Рождество для атаки

Что может быть более бесчеловечным? Более 70 ракет, среди которых баллистические, и более сотни ударных дронов. Цели — наша энергетика. Они продолжают бороться за блекаут в Украине.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По предварительным данным, украинским защитникам удалось сбить более 50 ракет и значительную часть дронов, которые россияне выпустили еще накануне вечером.

Глава государства сообщил, что есть попадание в нескольких регионах отключения света. Энергетики работают, чтобы поскорее восстановить подачу света.

Благодарю каждого, кто сегодня работает для Украины, защищает наше небо и поддерживает энергосистему. Мы восстановим все возможное. Российская агрессия не сломает нашу страну и не омрачит Рождество, — подчеркнул украинский президент.

Что известно о массированном обстреле РФ Украины

Как отмечается, Ту-95МС выпустили крылатые ракеты, а из Черного моря запущены ракеты "Калибр". Выявлено использование баллистики.

В Харькове прогремела серия взрывов. В результате ударов вспыхнули пожары, повреждена инфраструктура, есть пострадавшие.

В городе зафиксировано много взрывов, в том числе из-за использования баллистики. В Салтовском районе пострадали два человека в тяжелом состоянии, в Киевском районе повреждены дома. В Немышлянском районе ракета попала в частный дом, пострадал один человек. Общее количество пострадавших в Харькове выросло до шести.

Кроме этого, в Днепре прозвучало не менее 12 взрывов. Информация о последствиях уточняется.

В Кременчуге, Полтавской области также раздавались взрывы. В Светловодске и Ивано-Франковске работала ПВО. В Ивано-Франковске из-за ракетной опасности временно остановили коммунальный транспорт. В Бурштыне, ранее подвергшемся обстрелам, сообщают о взрывах.

Мэр Ивано-Франковска заявил об отсутствии прилетов, но предупредил о возможных перебоях с электроснабжением и связью.

Известно, что повреждены объекты энергетики в ряде областей, в частности в Ивано-Франковской и Полтавской. Также россияне обстреляли украинские ТЭС, в результате чего было серьезно повреждено оборудование станций.

Из-за массированного обстрела энергетики ввели в Украине графики отключения света.

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