Зеленський готується до нової зустрічі з Трампом — коли саме
Категорія
Політика
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Зеленський готується до нової зустрічі з Трампом — коли саме

Офіс Президента України
Зеленський і Трамп

Український лідер Володимир Зеленський повідомив, що може зустрітися з новообраним президентом США Дональдом Трампом невдовзі після інавгурації, яка відбудеться 20 січня. 

Головні тези:

  • Зустріч Зеленського з Трампом може стати новим кроком у співпраці України та США.
  • Наступні кроки повинні призвести до припинення гарячої стадії війни.

Зеленський і Трамп можуть зустрітися уже незабаром

За словами глави держави, пріоритет нового американського лідера — його внутрішні питання.

Це зрозуміло з його виборчої кампанії і з його щоденних меседжів. Що стосується міжнародного треку — це буде Україна та Середній Схід. Так. Окремі їх відносини з Тихоокеанським регіоном. Безпека там. Китай, Корея тощо. Це також зрозуміло.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Окрім того, глава держави нагадав про свою телефонну розмову з Трампом.

Трамп мені сказав по телефону, коли ми говорили — він сказав мені, що одним з перших візитів я буду очікувати саме вас. Він мені це сказав. Бо він сказав: для мене пріоритет — закінчити війну і я буду це робити. Тому, я думаю, так — після інавгурації буде у нас зустріч.

На переконання Володимира Зеленського, їхня спільна робота розпочнеться уже з усвідомленням чіткого плану дій.

Яким має бути план завершення війни РФ проти Україну

Як зазначив український лідер, він хотів би, аби план й відповідні кроки, які пропонуватиме Трамп, збігалися з баченням нашої країни.

А по-іншому не може бути. Ми — Україна. Це наша незалежність. Це наша земля і наше майбутнє. І я думаю, що у нього будуть контакти з російською стороною. Це також зрозуміло. Тому що вони, я думаю, будуть вивчати багато різних деталей хто на що готовий. Я думаю, що це буде такий перший період. І від цього ми будемо будувати наступні кроки.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави також звернув увагу на те, що наступні кроки повинні призвести припинення гарячої стадії війни.

Що важливо розуміти, саме завершення гарячої стадії війни — це важливий крок уперед для відновлення суспільства і життя.

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