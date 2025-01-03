Зеленський готується до нової зустрічі з Трампом — коли саме

Український лідер Володимир Зеленський повідомив, що може зустрітися з новообраним президентом США Дональдом Трампом невдовзі після інавгурації, яка відбудеться 20 січня.
Головні тези:
- Зустріч Зеленського з Трампом може стати новим кроком у співпраці України та США.
- Наступні кроки повинні призвести до припинення гарячої стадії війни.
Зеленський і Трамп можуть зустрітися уже незабаром
За словами глави держави, пріоритет нового американського лідера — його внутрішні питання.
Окрім того, глава держави нагадав про свою телефонну розмову з Трампом.
На переконання Володимира Зеленського, їхня спільна робота розпочнеться уже з усвідомленням чіткого плану дій.
Яким має бути план завершення війни РФ проти Україну
Як зазначив український лідер, він хотів би, аби план й відповідні кроки, які пропонуватиме Трамп, збігалися з баченням нашої країни.
Глава держави також звернув увагу на те, що наступні кроки повинні призвести припинення гарячої стадії війни.
Що важливо розуміти, саме завершення гарячої стадії війни — це важливий крок уперед для відновлення суспільства і життя.
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