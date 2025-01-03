Зеленський готується до нової зустрічі з Трампом — коли саме

А по-іншому не може бути. Ми — Україна. Це наша незалежність. Це наша земля і наше майбутнє. І я думаю, що у нього будуть контакти з російською стороною. Це також зрозуміло. Тому що вони, я думаю, будуть вивчати багато різних деталей хто на що готовий. Я думаю, що це буде такий перший період. І від цього ми будемо будувати наступні кроки.