Україна готується до ракетної атаки на Москву, але є нюанс

Згідно з даними американського воєнного експерта Девіда Акса, наразі Україна робить все можливе, щоб забезпечити себе потужними далекобійними ракетами власного виробництва, які зможуть атакувати навіть столицю Росії. Найбільше надій у Києві покладають на перспективну ракету “Трембіту”.

Україна не може розраховувати лише на допомогу союзників

На переконання Девіда Акса, нова крилата ракета "Трембіта" може стати найбільшим символом прагнення України до автономності вогневої потужності.

Очікуючи того дня, коли в неї закінчаться американські боєприпаси, Україна готується створювати "Трембіту" та інші боєприпаси великої дальності глибокого ураження. Їх багато, — пише експерт. Поширити

Він звертає увагу на те, що ця ракета завдовжки близько двох метрів і вагою 90 кілограмів. Відомо, що вона запускається з рампи.

Що також важливо розуміти, вона має простий імпульсний реактивний двигун, трубчастий фюзеляж і квадратне крило. Одна з головних переваг “Трембіти” — її низька вартість — лише 10 тисяч доларів за одиницю.

Українська ракета “Трембіта” (Фото: скриншот)

Головна ціль — Москва

Як зазначає Девід Акс, "Трембіта" здатна нести 18-кілограмів вибухівки на відстань до 144 км. У цьому полягає головний нюанс, адже поки вона не здатна дістати російської столиці.

Попри це, розробники уже зосередився на створенні її потужнішої версії, яка зможе подолати 650 кілометрів і гарантовано дістатися Москви.

Ця версія, яка має бути готова приблизно через рік, безсумнівно коштуватиме більше 10 000 доларів, але все одно буде потенційно найдешевшим боєприпасом глибокого удару у світі. Для порівняння, ракета ATACMS, яка летить максимум на 300 км, коштує понад 1 мільйон доларів. Поширити

Не можна ігнорувати той факт, що Україна має можливість поставити на озброєння тисячі "Трембіт" навіть без зовнішньої бюджетної допомоги.