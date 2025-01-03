Україна готується до ракетної атаки на Москву, але є нюанс

Згідно з даними американського воєнного експерта Девіда Акса, наразі Україна робить все можливе, щоб забезпечити себе потужними далекобійними ракетами власного виробництва, які зможуть атакувати навіть столицю Росії. Найбільше надій у Києві покладають на перспективну ракету “Трембіту”.
Головні тези:
- Україна робить все можливе для забезпечення себе потужними далекобійними ракетами, які зможуть атакувати Москву.
- “Трембіта” - нова українська ракета, яка може стати символом автономності і вогневої потужності.
- Україна має можливість виготовити тисячі “Трембіт” навіть без зовнішньої бюджетної підтримки.
Україна не може розраховувати лише на допомогу союзників
На переконання Девіда Акса, нова крилата ракета "Трембіта" може стати найбільшим символом прагнення України до автономності вогневої потужності.
Він звертає увагу на те, що ця ракета завдовжки близько двох метрів і вагою 90 кілограмів. Відомо, що вона запускається з рампи.
Що також важливо розуміти, вона має простий імпульсний реактивний двигун, трубчастий фюзеляж і квадратне крило. Одна з головних переваг “Трембіти” — її низька вартість — лише 10 тисяч доларів за одиницю.
Головна ціль — Москва
Як зазначає Девід Акс, "Трембіта" здатна нести 18-кілограмів вибухівки на відстань до 144 км. У цьому полягає головний нюанс, адже поки вона не здатна дістати російської столиці.
Попри це, розробники уже зосередився на створенні її потужнішої версії, яка зможе подолати 650 кілометрів і гарантовано дістатися Москви.
Не можна ігнорувати той факт, що Україна має можливість поставити на озброєння тисячі "Трембіт" навіть без зовнішньої бюджетної допомоги.
На переконання експерта, шквал "Трембіт" може стати справжнім шоком для російського ВПК, однак буде не надто ефективним проти підземних командних бункерів, по яких ЗСУ наразі завдають ударів британськими ракетами Storm Shadow.
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