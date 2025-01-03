Російські загарбники зруйнували деякі позиції ЗСУ на Харківщині

2 грудня армія РФ не припиняла активні штурмові дії у Донецькій та Харківських областях. На деяких напрямках противник зміг знищити позиції Сил оборони України.
Головні тези:
- ЗСУ вживають заходи для недопущення погіршення тактичного положення.
- Українські захисники успішно відбивають атаки російських окупантів на різних напрямках.
Що відбувається на Харківщині
Новими подробицями щодо розвитку ситуації на полі бою поділилося Оперативно-стратегічне угрупування військ "Хортиця".
Українські захисники звертають увагу на те, що армія РФ проводила штурмові дії у Вовчанську — на Харківському напрямку та в районі Загризового, Дворічної та Кругляківки — на Куп’янському напрямку.
У “Хортиці” офіційно підтвердили, що в результаті вогневого впливу деякі позиції українських військ були зруйновані.
Що ще відомо про ситуацію на фронті
Як стверджують бійці ЗСУ, на Лиманському напрямку російські окупанти марно атакували позиції сил оборони в напрямку Надії, Тернів, Лозової, в Макіївці та у Серебрянському лісі.
На Краматорському напрямку ворог намагався наступати в Часовому Яру та в напрямку Ступочок, а на Торецькому напрямку — штурмував наші укріплення в напрямку Щербинівки та в Торецьку.
Варто також зазначити, що Сили оборони України не дають ворогу жодних шансів реалізувати свою чисельну перевагу та розвинути наступ на Покровському напрямку.
Окрім того, наголошується, що штурмові групи армії РФ проводили наступальні дії в районах Времівки, Новосілки та Костянтинопільського — на Времівському напрямку. Українські захисники успішно знищили дві ворожі БМП, атака захлинулася.
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