Російські загарбники зруйнували деякі позиції ЗСУ на Харківщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські загарбники зруйнували деякі позиції ЗСУ на Харківщині

ОСУВ "Хортиця"
танк

2 грудня армія РФ не припиняла активні штурмові дії у Донецькій та Харківських областях. На деяких напрямках противник зміг знищити позиції Сил оборони України.

Головні тези:

  • ЗСУ вживають заходи для недопущення погіршення тактичного положення.
  • Українські захисники успішно відбивають атаки російських окупантів на різних напрямках.

Що відбувається на Харківщині

Новими подробицями щодо розвитку ситуації на полі бою поділилося Оперативно-стратегічне угрупування військ "Хортиця".

Українські захисники звертають увагу на те, що армія РФ проводила штурмові дії у Вовчанську — на Харківському напрямку та в районі Загризового, Дворічної та Кругляківки — на Куп’янському напрямку.

У “Хортиці” офіційно підтвердили, що в результаті вогневого впливу деякі позиції українських військ були зруйновані.

Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення, — йдеться в офіційній заяві угрупування.

Фото: скриншот

Що ще відомо про ситуацію на фронті

Як стверджують бійці ЗСУ, на Лиманському напрямку російські окупанти марно атакували позиції сил оборони в напрямку Надії, Тернів, Лозової, в Макіївці та у Серебрянському лісі.

На Краматорському напрямку ворог намагався наступати в Часовому Яру та в напрямку Ступочок, а на Торецькому напрямку — штурмував наші укріплення в напрямку Щербинівки та в Торецьку.

Варто також зазначити, що Сили оборони України не дають ворогу жодних шансів реалізувати свою чисельну перевагу та розвинути наступ на Покровському напрямку.

На Курахівському напрямку противник активно проводив штурмові дії в міській забудові Курахового та наступав у напрямку Янтарного та Дачного: атаки відбито. Ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак.

Окрім того, наголошується, що штурмові групи армії РФ проводили наступальні дії в районах Времівки, Новосілки та Костянтинопільського — на Времівському напрямку. Українські захисники успішно знищили дві ворожі БМП, атака захлинулася.

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