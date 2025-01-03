Российские захватчики разрушили некоторые позиции ВСУ в Харьковской области

2 декабря армия РФ не прекращала активных штурмовых действий в Донецкой и Харьковских областях. на некоторых направлениях противник смог уничтожить позиции Сил обороны Украины.

Что происходит на Харьковщине

Новыми подробностями развития ситуации на поле боя поделилась Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

Украинские защитники обращают внимание на то, что армия РФ проводила штурмовые действия в Волчанске — на Харьковском направлении и в районе Загрызового, Двухлетней и Кругляковки — на Купянском направлении.

В "Хортице" официально подтвердили, что в результате огневого влияния некоторые позиции украинских войск были разрушены.

Принимаются меры по недопущению ухудшения тактического положения, — сказано в официальном заявлении группировки. Поделиться

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Что еще известно о ситуации на фронте

Как утверждают бойцы ВСУ, на Лиманском направлении российские оккупанты тщетно атаковали позиции Сил обороны в направлении Надежды, Тернов, Лозовой, в Макеевке и в Серебрянском лесу.

На Краматорском направлении враг пытался наступать в Часовом Яру и в направлении Ступочек, а на Торецком направлении штурмовал наши укрепления в направлении Щербиновки и в Торецке.

Стоит отметить, что Силы обороны Украины не дают врагу никаких шансов реализовать свое численное преимущество и развить наступление на Покровском направлении.

На Кураховском направлении противник активно проводил штурмовые действия в городской застройке Курахово и наступал в направлении Янтарного и Дачного: атаки отражены. Враг продолжает накапливать силы для последующих атак. Поделиться

Кроме того, сообщается, что штурмовые группы армии РФ проводили наступательные действия в районах Времивки, Новоселки и Константинопольского — на Времивском направлении. Украинские защитники успешно уничтожили две вражеские БМП, атака захлебнулась.