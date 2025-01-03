По информации командования Воздушных сил ВСУ, в минувшую ночь и утром преступная армия РФ выпустила по Украине 93 ударных беспилотника типа Shahed и других типов.
Главные тезисы
- ПВО ЗСУ сбила 60 вражеских беспилотников типа Shahed во время массированной дроновой атаки армии РФ.
- В результате дроновой атаки зафиксировано падение обломков дронов на частные дома и автомобили в Киеве и области.
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- Российская дроновая атака также затронула Сумскую область, где ПВО ликвидировали 17 вражеских беспилотников над территорией региона.
Что известно о результатах работы ПВО во время дроновой ночной атаки окупантов по Украине
Отмечается, что подразделения ПВО сбили 60 вражеских БпЛА, еще 26 дронов, выпущенных оккупационной армией РФ, не достигли своих целей и были локационно утрачены.
Массированную дроновую атаку противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил.
Что известно о последствиях вражеской ночной атаки по Украине
По информации мэра Киева Виталия Кличко, в результате падения обломков сбитых дронов оккупационной армии РФ в Киеве возникли пожары в Дарницком и Голосеевском районах.
Во время ночной вражеской атаки на Киев ранения получила одна женщина.
В то же время Силы обороны уничтожили большинство вражеских БПЛА еще на подступах к Киеву.
По информации представителей Киевской областной военной администрации, в результате падения обломков вражеских БПЛА в Киевской области ранения получили четыре человека, один человек, к сожалению, погиб.
Временно исполняющий обязанности главы Киевской ОГА Николай Калашник проинформировал, что в одном из районов области от ранения обломками сбитого БпЛА погиб водитель грузовика.
Еще в одном из населенных пунктов на улице ранена женщина. Ее госпитализировали в местную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается.
Помимо преступной армии РФ нанесла авиаудара по Сумам. В результате ранения получили мирные жители.
Как сообщили местные власти, над Сумской областью сегодня, 3 января, уничтожили семь вражеских дронов. С начала года зенитчики ликвидировали уже 17 российских беспилотников в небе над Сумской областью.
По данным ОВА, в Сумской общине поврежден частный жилой дом в результате падения обломков "Шахеда".
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