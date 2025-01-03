РФ атаковала Украину 93 БПЛА. Как отработала ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Украину 93 БПЛА. Как отработала ПВО

Воздушные Силы ВСУ
ПВО ВСУ
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По информации командования Воздушных сил ВСУ, в минувшую ночь и утром преступная армия РФ выпустила по Украине 93 ударных беспилотника типа Shahed и других типов.

Главные тезисы

  •  ПВО ЗСУ сбила 60 вражеских беспилотников типа Shahed во время массированной дроновой атаки армии РФ.
  • В результате дроновой атаки зафиксировано падение обломков дронов на частные дома и автомобили в Киеве и области.
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  • Российская дроновая атака также затронула Сумскую область, где ПВО ликвидировали 17 вражеских беспилотников над территорией региона.

Что известно о результатах работы ПВО во время дроновой ночной атаки окупантов по Украине

Отмечается, что подразделения ПВО сбили 60 вражеских БпЛА, еще 26 дронов, выпущенных оккупационной армией РФ, не достигли своих целей и были локационно утрачены.

Массированную дроновую атаку противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил.

По состоянию на 09.00 подтверждено избиение 60 ударных БПЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской областях. Из-за активного противодействия Сил обороны 26 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий), один — в воздухе. В результате российской дроновой атаки зафиксировано несколько попаданий ударных БпЛА по частным предприятиям и многоквартирным домам в Донецкой и Черниговской областях. Также сбитые «шахеды» нанесли ущерб и в Киевской области: в нескольких районах повреждены частные дома и авто. К сожалению, есть погибший и пострадавшие, подчеркивается в сообщении Воздушных сил.

Что известно о последствиях вражеской ночной атаки по Украине

По информации мэра Киева Виталия Кличко, в результате падения обломков сбитых дронов оккупационной армии РФ в Киеве возникли пожары в Дарницком и Голосеевском районах.

Во время ночной вражеской атаки на Киев ранения получила одна женщина.

В то же время Силы обороны уничтожили большинство вражеских БПЛА еще на подступах к Киеву.

По информации представителей Киевской областной военной администрации, в результате падения обломков вражеских БПЛА в Киевской области ранения получили четыре человека, один человек, к сожалению, погиб.

Временно исполняющий обязанности главы Киевской ОГА Николай Калашник проинформировал, что в одном из районов области от ранения обломками сбитого БпЛА погиб водитель грузовика.

В другом районе обломки сбитого БпЛА упали на частный дом, возник пожар кровли. Пострадали три человека. У женщины 1957 года рождения — острая реакция на стресс. У парня 16 лет — порез. Он будет госпитализирован в детскую больницу. У его отца — резаные раны ног, — отмечается в сообщении.

Еще в одном из населенных пунктов на улице ранена женщина. Ее госпитализировали в местную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Помимо преступной армии РФ нанесла авиаудара по Сумам. В результате ранения получили мирные жители.

Как сообщили местные власти, над Сумской областью сегодня, 3 января, уничтожили семь вражеских дронов. С начала года зенитчики ликвидировали уже 17 российских беспилотников в небе над Сумской областью.

По данным ОВА, в Сумской общине поврежден частный жилой дом в результате падения обломков "Шахеда".

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