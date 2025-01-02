Морские дроны Magura уничтожили два вертолета РФ в Черном море

Украинские разведчики успешно уничтожили два российских вертолета в Черном море. Кроме этого еще один вертолет получил повреждения.

Украинские дроны уничтожили 2 вертолета РФ в Крыму

Как сообщает украинская разведка, 31 декабря вблизи временно оккупированного Крыма спецназовцы подразделения Group 13 провели успешную операцию.

Используя морские дроны "Magura V5", оснащенные ракетами, они уничтожили два российских вертолета Ми-8.

По предварительной информации, экипажи обоих бортов были ликвидированы.

ГУР также сообщило, что еще один российский вертолет был поврежден и смог совершить посадку в подведенном состоянии.

Российский Ми-8 попал под удар украинского дрона

Украинским разведчикам удалось получить в свое распоряжение радиоперехват пилота подбитого ракетой из морского дрона Magura V5 российского вертолета Ми-8.

Во время него кафир панически объясняет характер и последствия огневого поражения борта.

Был хлопок — по мне попали. Пуск из воды был. После этого была еще одна вспышка. Я ее уже не видел куда она пошла, а первая прям у меня пошла и взорвалась где-то рядом ― по вертолету почувствовал, кое-какие системы отказали, ― жалуется русский захватчик. Поделиться

Что важно понимать, в результате операции ГУР у берегов временно оккупированного Крыма морской дрон Magura V5, оснащенный ракетным вооружением, уничтожил один и подбил еще один российский вертолет Ми-8.