В Подмосковье сожгли российский штурмовой вертолет Ми-24 — видео
Категория
Украина
Дата публикации

В Подмосковье сожгли российский штурмовой вертолет Ми-24 — видео

ГУР
В Подмосковье сожгли российский штурмовой вертолет Ми-24 — видео
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Главное управление разведки сообщило, что в Подмосковье был сожжен российский штурмовой вертолет Ми-24 армейской авиации ВС РФ.

Главные тезисы

  • Российский штурмовой вертолет Ми-24 был сожжен в Подмосковье на аэродроме “Клин-5”, сообщили в ГУР МО.
  • Ирина Цукерман, глава Scarab Rising, отмечает, что российские потери подстегивают антиамериканские настроения и благодаря пропаганде пытаются связать Украину со стратегическими союзниками, например, ЦРУ и MI6.
  • Российская армейская авиация подвергается ударам и потерям в ходе конфликта на Украине, что создаёт новые вызовы и задачи для обороны и безопасности национальных интересов.

Под Москвой сожгли штурмовой вертолет армии РФ

Как сообщили в украинской разведке, в ночь с 9 на 10 ноября 2024 года на аэродроме "Клин-5" Московской области уничтожен российский штурмовой вертолет Ми-24.

Сгоревший вражеский вертолет принадлежал к составу 92 эскадрильи 344 центра боевого применения и переподготовке летного состава армейской авиации ВС РФ.

ГУР МО напоминает, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, оккупанта ждет справедливое наказание, — отметили в ГУР,

России стыдно признавать новые поражения от Украины

Недавно стало известно, что украинскому пилоту на F-16 удалось уничтожить вражеский боевой самолет Су-34.

Россия ведет наступление в Украине, но этот инцидент можно рассматривать как серьезный провал, потому что Су-34 — это самолеты, которые Россия использует для уничтожения украинской инфраструктуры, — комментирует это событие геополитическая аналитика Ирина Цукерман, глава Scarab Rising.

Учитывая тот факт, что это западный истребитель американского производства, российские пропагандисты начали обвинять в своей новой потере не столько Украину, сколько ее союзников — в первую очередь США.

Таким образом, россияне не просто оплакивают уничтожение очередного Су-34, но и активно разжигают антиамериканские настроения.

Они хотят доказать, что Украина всего лишь прокси для ЦРУ/MI6 и т.п., которые непосредственно атакуют Россию с помощью своей техники, — объясняет Ирина Цукерман.

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