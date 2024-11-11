Главное управление разведки сообщило, что в Подмосковье был сожжен российский штурмовой вертолет Ми-24 армейской авиации ВС РФ.
Главные тезисы
- Российский штурмовой вертолет Ми-24 был сожжен в Подмосковье на аэродроме “Клин-5”, сообщили в ГУР МО.
- Ирина Цукерман, глава Scarab Rising, отмечает, что российские потери подстегивают антиамериканские настроения и благодаря пропаганде пытаются связать Украину со стратегическими союзниками, например, ЦРУ и MI6.
- Российская армейская авиация подвергается ударам и потерям в ходе конфликта на Украине, что создаёт новые вызовы и задачи для обороны и безопасности национальных интересов.
Под Москвой сожгли штурмовой вертолет армии РФ
Как сообщили в украинской разведке, в ночь с 9 на 10 ноября 2024 года на аэродроме "Клин-5" Московской области уничтожен российский штурмовой вертолет Ми-24.
Сгоревший вражеский вертолет принадлежал к составу 92 эскадрильи 344 центра боевого применения и переподготовке летного состава армейской авиации ВС РФ.
России стыдно признавать новые поражения от Украины
Недавно стало известно, что украинскому пилоту на F-16 удалось уничтожить вражеский боевой самолет Су-34.
Учитывая тот факт, что это западный истребитель американского производства, российские пропагандисты начали обвинять в своей новой потере не столько Украину, сколько ее союзников — в первую очередь США.
Таким образом, россияне не просто оплакивают уничтожение очередного Су-34, но и активно разжигают антиамериканские настроения.
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