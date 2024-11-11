У Підмосков’ї спалили російський штурмовий гелікоптер Мі-24 — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

У Підмосков’ї спалили російський штурмовий гелікоптер Мі-24 — відео

ГУР
У Підмосков’ї спалили російський штурмовий гелікоптер Мі-24 — відео
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Головне управління розвідки повідомило, що у Підмосков’ї було спалено російський штурмовий гелікоптер Мі-24 армійської авіації ЗС РФ.

Під Москвою спалили штурмовий гелікоптер армії РФ

Як повідомили в українській розвідці, у ніч з 9 на 10 листопада 2024 року на аеродромі "Клін-5" Московської області знищено російський штурмовий гелікоптер Мі-24.

Згорілий ворожий вертоліт належав до складу 92 ескадрильї 344 центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації ЗС РФ.

ГУР МО нагадує, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, окупанта чекає справедливе покарання, — зазначили в ГУР,

Росії соромно визнавати нові поразки від України

Нещодавно стало відомо, що українському пілоту на F-16 вдалося знищити ворожий бойовий літак Су-34.

Росія веде наступ в Україні, але цей інцидент можна розглядати як серйозний провал, тому що Су-34 — це літаки, які Росія використовує для знищення української інфраструктури, — коментує цю подію геополітична аналітикиня Ірина Цукерман, очільниця Scarab Rising.

Враховуючи той факт, що це західний винищувач американського виробництва, російські пропагандисти почали звинувачувати у своїй новій втраті не так Україну, як її союзників — насамперед США.

Таким чином росіяни не просто оплакують знищення чергового Су-34, а й активно розпалюють антиамериканські настрої.

Вони хочуть довести, що Україна — всього лише проксі для ЦРУ/MI6 тощо, які безпосередньо атакують Росію за допомогою своєї техніки, — пояснює Ірина Цукерман.

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