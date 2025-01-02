Морські дрони Magura знищили два гелікоптери РФ у Чорному морі

Українські розвідники успішно знищили два російські гелікоптери у Чорному морі. Окрім цього ще один вертоліт зазнав пошкоджень.

Українські дрони знищили 2 гелікоптери РФ у Криму

Як повідомляє українська розвідка, 31 грудня поблизу тимчасово окупованого Криму спецпризначенці підрозділу "Group 13" провели успішну операцію.

Використовуючи морські дрони "Magura V5", оснащені ракетами, вони знищили два російські гелікоптери Мі-8.

За попередньою інформацією, екіпажі обох бортів були ліквідовані.

ГУР також повідомило, що ще один російський вертоліт був пошкоджений і зміг здійснити посадку у підбитому стані.

Російський Мі-8 потрапив під удар українського дрона

Українським розвідникам вдалося здобути у своє розпорядження радіоперехоплення пілота підбитого ракетою з морського дрона Magura V5 російського гелікоптера Мі-8.

Під час нього окупант панічно пояснює характер та наслідки вогневого ураження борту.

Был хлопок ― по мне попали. Пуск с воды был. После этого была ещё одна вспышка. Я её уже не видел куда она пошла, а первая прям в меня пошла и взорвалась где-то рядом ― по вертолёту почувствовал, кое-какие системы отказали, ― бідкається російський загарбник. Поширити

Що важливо розуміти, у результаті операції ГУР поблизу берегів тимчасово окупованого Криму морський дрон Magura V5, оснащений ракетним озброєнням, знищив один та підбив ще один російський гелікоптер Мі-8.