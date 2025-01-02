Морські дрони Magura знищили два гелікоптери РФ у Чорному морі
Категорія
Україна
Дата публікації

Морські дрони Magura знищили два гелікоптери РФ у Чорному морі

ГУР
Морські дрони Magura знищили два гелікоптери РФ у Чорному морі
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Українські розвідники успішно знищили два російські гелікоптери у Чорному морі. Окрім цього ще один вертоліт зазнав пошкоджень.

Головні тези:

  • Українські розвідники успішно знищили два російські гелікоптери у Чорному морі за допомогою морських дронів Magura V5.
  • Морські дрони були оснащені ракетами та зуміли підбити ще один вертоліт, залишивши екіпажі безпорадними.
  • Українським військовим вдалося отримати радіоперехоплення пілота підбитого російського гелікоптера, розкриваючи нюанси цієї події.
  • Операція знищення російських гелікоптерів сталася у водних просторах поблизу тимчасово окупованого Криму, підтверджуючи високий рівень підготовки українських військових.

Українські дрони знищили 2 гелікоптери РФ у Криму

Як повідомляє українська розвідка, 31 грудня поблизу тимчасово окупованого Криму спецпризначенці підрозділу "Group 13" провели успішну операцію.

Використовуючи морські дрони "Magura V5", оснащені ракетами, вони знищили два російські гелікоптери Мі-8.

За попередньою інформацією, екіпажі обох бортів були ліквідовані.

ГУР також повідомило, що ще один російський вертоліт був пошкоджений і зміг здійснити посадку у підбитому стані.

Російський Мі-8 потрапив під удар українського дрона

Українським розвідникам вдалося здобути у своє розпорядження радіоперехоплення пілота підбитого ракетою з морського дрона Magura V5 російського гелікоптера Мі-8.

Під час нього окупант панічно пояснює характер та наслідки вогневого ураження борту.

Был хлопок ― по мне попали. Пуск с воды был. После этого была ещё одна вспышка. Я её уже не видел куда она пошла, а первая прям в меня пошла и взорвалась где-то рядом ― по вертолёту почувствовал, кое-какие системы отказали, ― бідкається російський загарбник.

Що важливо розуміти, у результаті операції ГУР поблизу берегів тимчасово окупованого Криму морський дрон Magura V5, оснащений ракетним озброєнням, знищив один та підбив ще один російський гелікоптер Мі-8.

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