Вперше у світі. Бійці ГУР знищили морським дроном гелікоптер РФ Мі-8 — відео

31 грудня українські спецпризначенці з підрозділу ГУР МО "Group 13" вперше у світі знищили ворожий гелікоптер Мі-8 за допомогою ударного морського дрона Magura V5.

Українські розвідники вперше у світі знищили гелікоптер ударним морським дроном

Як повідомляють військові, операція відбулася в акваторії Чорного моря поблизу мису Тарханкут на території тимчасово окупованого Криму.

Морський дрон Magura V5 був оснащений ракетами Р-73 "SeeDragon", за допомогою яких було уражено російський гелікоптер.

Також повідомляється, що ще один вертоліт противника отримав значні пошкодження, але зміг повернутися на аеродром базування.

Малюк розкрив деталі використання Sea Baby з РСЗВ "Град"

За словами керівника СБУ Василя Малюка, вперше дрон Sea Baby, оснащений реактивними системами залпового вогню «Град», був використаний у грудні 2023 року.

Використання надводних морських бойових дронів — це нова віха в історії морських битв. Але ми пішли набагато далі, і сьогодні успішно адаптуємо різні види озброєння до наших безпілотників. Не будемо розкривати усі деталі, аби не давати ворогу можливості підготуватися. Головне, що ми впроваджуємо кращі військово-технологічні рішення, щодня експериментуємо і вдосконалюємося.

Адже Sea Baby — це багатоцільові платформи, на які спецслужба ставить додаткове озброєння для виконання різних завдань. Серед іншого дрон ефективно виконує дистанційне мінування. І, за словами Голови СБУ, таким чином було вражено вже 4 ворожі кораблі.