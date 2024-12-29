ГУР знищило обʼєкти оператора звʼязку "Фенікс" армії РФ на Донеччині — відео

Українські розвідники знищили об’єкти російського оператора зв’язку "Фенікс" на окупованій Донеччині. Окрім цього було пошкоджено об’єкти логістики всередині Росії.

ГУР знищило об'єкти оператора окупантів "Фенікс" у Донецькій області

Як зазначається, на тимчасово окупованій території Донецької області було знищено чотири об’єкти телекомунікаційного обладнання оператора "Фенікс", який використовується російськими військами.

У Ленінградській області спалахнула пожежа на обладнанні для стільникового зв’язку, що призвело до його пошкодження.

Також у Ярославській області внаслідок вогню були знищені три залізничні релейні шафи, які забезпечували управління залізничним рухом.

Порушення логістики та зв’язку російської окупаційної армії — це важлива складова операцій, яка триває безперервно, — підкреслили в ГУР. Поширити

ГУР влаштувало диверсію на російській залізниці під Москвою

Про це у Фейсбуці повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

27 грудня о першій ночі на залізничній станції Воскресенськ Московської області стався вибух, який знищив вагони вантажного поїзда. РФ використовувала їх для забезпечення логістики своєї армії.

Масштаб завданих збитків встановлюється.