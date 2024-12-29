ГУР знищило обʼєкти оператора звʼязку "Фенікс" армії РФ на Донеччині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР знищило обʼєкти оператора звʼязку "Фенікс" армії РФ на Донеччині — відео

ГУР
ГУР знищило обʼєкти оператора звʼязку "Фенікс" армії РФ на Донеччині — відео
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Українські розвідники знищили об’єкти російського оператора зв’язку "Фенікс" на окупованій Донеччині. Окрім цього було пошкоджено об’єкти логістики всередині Росії.

Головні тези:

  • ГУР знищило чотири об’єкти телекомунікаційного обладнання оператора Фенікс на тимчасово окупованій території Донецької області.
  • У результаті диверсії у Ленінградській області та пожежі у Ярославській області було пошкоджено об’єкти логістики і зв’язку російської окупаційної армії.
  • Головне управління розвідки підтвердило проведення диверсії на залізниці під Москвою, що спричинило значні збитки для російської армії.
  • Порушення логістики та зв’язку російських окупантів є важливим етапом в оперативних діях проти ворога, який триває постійно.
  • Винищення об’єктів Фенікс та проведення диверсії під Москвою свідчать про загострення внутрішньополітичної ситуації у Росії та паніку в Кремлі через внутрішні протистояння.

ГУР знищило об'єкти оператора окупантів "Фенікс" у Донецькій області

Як зазначається, на тимчасово окупованій території Донецької області було знищено чотири об’єкти телекомунікаційного обладнання оператора "Фенікс", який використовується російськими військами.

У Ленінградській області спалахнула пожежа на обладнанні для стільникового зв’язку, що призвело до його пошкодження.

Також у Ярославській області внаслідок вогню були знищені три залізничні релейні шафи, які забезпечували управління залізничним рухом.

Порушення логістики та зв’язку російської окупаційної армії — це важлива складова операцій, яка триває безперервно, — підкреслили в ГУР.

ГУР влаштувало диверсію на російській залізниці під Москвою

Про це у Фейсбуці повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

27 грудня о першій ночі на залізничній станції Воскресенськ Московської області стався вибух, який знищив вагони вантажного поїзда. РФ використовувала їх для забезпечення логістики своєї армії.

Масштаб завданих збитків встановлюється.

Судячи із запалу російської пропаганди, яка, намагаючись приховати наслідки гуркоту, бреше про начебто відсутність пожежі на території залізничного депо Воскресенська, страх вождів Кремля перед внутрішнім спротивом путінському режиму та втратою контролю всередині країни серйозно зростає, — підкреслили у ГУР.

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