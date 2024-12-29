ГУР знищило обʼєкти оператора звʼязку "Фенікс" армії РФ на Донеччині — відео

Українські розвідники знищили об’єкти російського оператора зв’язку "Фенікс" на окупованій Донеччині. Окрім цього було пошкоджено об’єкти логістики всередині Росії.
Головні тези:
- ГУР знищило чотири об’єкти телекомунікаційного обладнання оператора Фенікс на тимчасово окупованій території Донецької області.
- У результаті диверсії у Ленінградській області та пожежі у Ярославській області було пошкоджено об’єкти логістики і зв’язку російської окупаційної армії.
- Головне управління розвідки підтвердило проведення диверсії на залізниці під Москвою, що спричинило значні збитки для російської армії.
- Порушення логістики та зв’язку російських окупантів є важливим етапом в оперативних діях проти ворога, який триває постійно.
- Винищення об’єктів Фенікс та проведення диверсії під Москвою свідчать про загострення внутрішньополітичної ситуації у Росії та паніку в Кремлі через внутрішні протистояння.
ГУР знищило об'єкти оператора окупантів "Фенікс" у Донецькій області
Як зазначається, на тимчасово окупованій території Донецької області було знищено чотири об’єкти телекомунікаційного обладнання оператора "Фенікс", який використовується російськими військами.
У Ленінградській області спалахнула пожежа на обладнанні для стільникового зв’язку, що призвело до його пошкодження.
Також у Ярославській області внаслідок вогню були знищені три залізничні релейні шафи, які забезпечували управління залізничним рухом.
ГУР влаштувало диверсію на російській залізниці під Москвою
Про це у Фейсбуці повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
27 грудня о першій ночі на залізничній станції Воскресенськ Московської області стався вибух, який знищив вагони вантажного поїзда. РФ використовувала їх для забезпечення логістики своєї армії.
Масштаб завданих збитків встановлюється.
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