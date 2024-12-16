У ГУР розкрили деталі снайперського рекорду спецпризначенця "Лектора"

Снайперський рекорд спецпризначенця ГУР: що відомо

У розвідці зауважили, що підтверджений рекорд для такого калібру належить британському снайперу, капралу гвардійського королівського полку Blues and Royals Крейґу Гаррісону. У листопаді 2009 року під час війни в Афганістані він успішно уразив двох талібів на відстані 2475 метрів, а також пошкодив їхній кулемет.

Гаррісон стріляв лежачи, перебував на суттєво вищій позиції, ніж його цілі. Точності, за словами капрала, також сприяла безвітряна погода та чітка видимість. Утім перед тим, як влучити, британському снайперу довелось зробити дев’ять пристрілочних. Поширити

Як зазначається, снайпер ГУР «Лектор» перебував фактично на одному рівні рельєфу з російським загарбником, цілився в умовах суворого українського грудня, стріляв, стоячи в окопі, по противнику, який рухався посадкою, і влучив з першого пострілу.

В умовах сучасної війни у тебе немає можливості вилізти з окопу, розлягтись у посадці тощо. Ворожі дрони не дозволяють стріляти з класичних положень.

Рекордний постріл «Лектора» відзначив начальник ГУР МОУ генерал-лейтенант Кирило Буданов.

Майстерна робота, яка точно увійде в історію нашої боротьби за свободу. Влучити в рухому ціль на такій відстані — величезне досягнення; свідчення високого професіоналізму й концентрації, чим славляться снайпери української воєнної розвідки. Продовжуємо боротьбу, аби знищити ще більше російських окупантів. Кирило Буданов Начальник ГУР

У розвідці поінформували, що у цивільному житті «Лектор» працював єгерем, а до Сил безпеки і оборони України пішов разом із сином. Спершу він служив у розвідці однієї з бригад ТрО, а з лютого 2023 року воює у лавах підрозділу активних дій ГУР МОУ.

Також «Лектор» пройшов низку спеціалізованих військових навчань, зокрема снайперський вишкіл ГУР та курс «Гнів Пречистий» від фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим».

За час повномасштабного вторгнення на рахунку «Лектора» вже понад три десятки знищених цілей.

За словами снайпера, під кожну задачу він підбирає окремий тип гвинтівки. Історичний влучний постріл на 2069 м зробив із гвинтівки Sako M10 кулею калібру .338LM.

Але якби постав вибір: обрати одну гвинтівку і один набій ― взяв би Сadex Kraken та калібр .338LM, — зазначив «Лектор».

Влучний постріл на 3,8 км

Снайпер Служби безпеки України, який ліквідував російського офіцера з рекордної дистанції в 3,8 км, годинами сидів нерухомо в холодну погоду. Боєць чекав, коли його коригувальник дасть команду вистрілити.

Постріл здійснив українець В'ячеслав Ковальський, який став снайпером.

Я думаю, що тепер росіяни знатимуть, на що здатні українці. Нехай сидять удома і бояться, – заявив 58-річний колишній бізнесмен В'ячеслав Ковальський, який тепер служить в ЗСУ на посаді снайпера. Поширити

Ковальський та його коригувальник, які є співробітниками підрозділу військової контррозвідки Служби безпеки України, зайняли позиції в Херсоні, через річку від російської військової бази, при цьому коригувальник розраховував відстань, швидкість вітру та інші фактори, що передували пострілу.