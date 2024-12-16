У ГУР раскрыли детали снайперского рекорда спецназовца "Лектора"

Снайпер подразделения активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины с позывным «Лектор» поразил российского захватчика на расстоянии 2069 м.

Снайперский рекорд спецназовца ГУР: что известно

В разведке заметили, что подтвержденный рекорд для такого калибра принадлежит британскому снайперу, капралу гвардейского королевского полка Blues and Royals Крейгу Гаррисону.

Гаррисон стрелял лежа, находился на существенно более высокой позиции, чем его цели. Точности, по словам капрала, также способствовала безветренная погода и четкая видимость. Впрочем, перед тем, как попасть, британскому снайперу пришлось сделать девять пристрелочных. Поделиться

Как отмечается, снайпер ГУР «Лектор» находился фактически на одном уровне рельефа с российским захватчиком, целился в условиях сурового украинского декабря, стрелял, стоя в окопе, по двигавшемуся посадкой противнику и попал с первого выстрела.

В условиях современной войны у тебя нет возможности вылезти из окопа, разбиться в посадке и т.д. Вражеские дроны не позволяют стрелять из классических положений.

Рекордный выстрел "Лектора" отметил начальник ГУР МОУ генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

Искусная работа, которая точно войдет в историю нашей борьбы за свободу. Попасть в движущуюся цель на таком расстоянии — огромное достижение; свидетельство высокого профессионализма и концентрации, чем славятся снайперы украинской военной разведки. Продолжаем борьбу, чтобы уничтожить еще больше российских оккупантов. Кирилл Буданов Начальник ГУР

В разведке сообщили, что в гражданской жизни «Лектор» работал егерем, а в Силы безопасности и обороны Украины пошел вместе с сыном. Сначала он служил в разведке одной из бригад ТРО, а с февраля 2023 года воюет в рядах подразделения активных действий ГУР МОУ.

Также «Лектор» прошел ряд специализированных военных учений, в частности снайперскую обучение ГУР и курс «Гнев Пречистый» от фонда компетентной помощи армии «Вернись живым».

За время полномасштабного вторжения на счету «Лектора» уже более трех десятков уничтоженных целей.

По словам снайпера, под каждую задачу он выбирает отдельный тип винтовки. Исторический точный выстрел на 2069 м произвел из винтовки Sako M10 шаром калибра .338LM.

Но если бы появился выбор: выбрать одну винтовку и один патрон — взял бы Сadex Kraken и калибр .338LM, — отметил «Лектор».

Точный выстрел на 3,8 км

Снайпер Службы безопасности Украины, ликвидировавший российского офицера с рекордной дистанции в 3,8 км, сидел часами неподвижно в холодную погоду. Боец ждал, когда его корректировщик даст команду выстрелить.

Выстрел произвел украинец Вячеслав Ковальский, ставший снайпером.

Я думаю, что теперь россияне будут знать, на что способны украинцы. Пусть сидят дома и боятся, — заявил 58-летний бывший бизнесмен Вячеслав Ковальский, который теперь служит в ВСУ в должности снайпера. Поделиться

Ковальский и его корректировщик, являющиеся сотрудниками подразделения военной контрразведки Службы безопасности Украины, заняли позиции в Херсоне, через реку от российской военной базы, при этом корректировщик рассчитывал расстояние, скорость ветра и другие предшествовавшие выстрелу факторы.