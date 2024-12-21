ГУР евакуювало з Сирії понад 30 осіб — кого саме

21 грудня за дорученням Президента України Володимира Зеленського внаслідок успішної операції ГУР МО та МЗС України з території Сирії через Ліван евакуйовано 34 людини ― 31 громадянина України та трьох громадян Сирії, родичів громадян України з законним правом в’їзду на територію нашої держави.

З Сирії евакуювали 34 людини: деталі операції ГУР та МЗС

Серед членів евакуйованої групи ― 15 дітей.

У ГУР подякували за допомогу у здійсненні місії ліванській стороні, зокрема генеральному менеджеру спортивних та молодіжних закладів у Лівані ― доктору Наджи Хаммуду, а також авіакомпанії Sky Up за постійну підтримку.

За сприяння у проведенні евакуаційної місії також висловлюємо вдячність владі Республіки Молдова.

Евакуйовані громадяни вже приземлились в аеропорту Кишинева, звідки далі вирушать додому в Україну.

Евакуація

Дякую Воєнній розвідці України та посольству України в Лівані за можливість повернутись в Україну та побачити своїх рідних ― вперше за 10 років, ― сказала евакуйована громадянка України. Поширити

Здійснена нині важлива операція з порятунку українців із Сирії ― черговий доказ, що Україна допомагає своїм громадянам ― скрізь, всюди і завжди. Воєнні розвідники разом з колегами з МЗС роблять все можливе, щоб захистити права наших людей, допомогти кожному й кожній, хто опинився в біді. Кирило Буданов Начальник ГУР, генерал-лейтенант

Нагадаємо, починаючи з серпня 2024 року за дорученням Президента України Володимира Зеленського ГУР МО та МЗС здійснили чотири етапи евакуації із території Лівану та врятували 302 людини ― 217 українців та 85 громадян інших держав.