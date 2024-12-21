ГУР евакуювало з Сирії понад 30 осіб — кого саме

21 грудня за дорученням Президента України Володимира Зеленського внаслідок успішної операції ГУР МО та МЗС України з території Сирії через Ліван евакуйовано 34 людини ― 31 громадянина України та трьох громадян Сирії, родичів громадян України з законним правом в’їзду на територію нашої держави.
Головні тези:
- Українська розвідка разом з МЗС успішно евакуювала з Сирії понад 30 осіб, переважно громадян України.
- Десятки людей, у тому числі 15 дітей, здійснили безпечне приземлення в аеропорту Кишинева та готуються до повернення додому.
- Важливість спільних зусиль ГУР та МЗС у наданні необхідної допомоги громадянам України на Близькому Сході підкреслюється успішним проведенням таких місій.
З Сирії евакуювали 34 людини: деталі операції ГУР та МЗС
Серед членів евакуйованої групи ― 15 дітей.
У ГУР подякували за допомогу у здійсненні місії ліванській стороні, зокрема генеральному менеджеру спортивних та молодіжних закладів у Лівані ― доктору Наджи Хаммуду, а також авіакомпанії Sky Up за постійну підтримку.
За сприяння у проведенні евакуаційної місії також висловлюємо вдячність владі Республіки Молдова.
Евакуйовані громадяни вже приземлились в аеропорту Кишинева, звідки далі вирушать додому в Україну.
Нагадаємо, починаючи з серпня 2024 року за дорученням Президента України Володимира Зеленського ГУР МО та МЗС здійснили чотири етапи евакуації із території Лівану та врятували 302 людини ― 217 українців та 85 громадян інших держав.
ГУР МО та МЗС продовжують надавати усю необхідну допомогу громадянам України на Близькому Сході.
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