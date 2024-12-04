Бійці ГУР дронами "Сич" знищили російські гармати та засоби зв’язку — відео

“Сичі” не залишили шансів ― українські розвідники дронами спалили російські гармати та засоби зв’язку.
Головні тези:
- Українські безпілотники “Сич” ефективно знищують російські гармати та засоби зв’язку у Криму.
- Головне управління розвідки повідомляє про успішні операції з нищення ворожої військової техніки за допомогою дронів “Сич”.
- Оператори підрозділу “Крила” ГУР ефективно ведуть бойові дії та завдають точних ударів по ворожих цілях.
ГУР дронами “Сич” спалило російську військову техніку
Про це повідомило Головне управління розвідки.
На відео — успішні вогневі удари по замаскованих російських гарматах, укриттях окупантів та їхніх засобах зв’язку.
Бойова робота операторів підрозділу “Крила”, який входить до Департаменту активних дій ГУР МО України, продовжується.
Що відомо про нову успішну операцію ГУР
29 листопада 2024 року в результаті операції ГУР МО України у тимчасово окупованому Криму завдано успішних ударів по дороговартісних радіолокаційних комплексах Росії, — йдеться в офіційній заяві.
Цього разу українським розвідникам вдалося уразити:
РЛС “Каста-2е2» — 1 шт.
РЛС “Подлет” — 2 шт.
Головне управління розвідки звертає увагу на те, що вогнева робота по військових обʼєктах російських окупантів триває.
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