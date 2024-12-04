Бійці ГУР дронами "Сич" знищили російські гармати та засоби зв’язку — відео

“Сичі” не залишили шансів ― українські розвідники дронами спалили російські гармати та засоби зв’язку.

ГУР дронами “Сич” спалило російську військову техніку

Загарбникам-московитам знову незатишно і сумно — українські ударно-розвідувальні безпілотні комплекси “Сич” продовжують нищити військові цілі ворога. Поширити

Про це повідомило Головне управління розвідки.

На відео — успішні вогневі удари по замаскованих російських гарматах, укриттях окупантів та їхніх засобах зв’язку.

Бойова робота операторів підрозділу “Крила”, який входить до Департаменту активних дій ГУР МО України, продовжується.

Що відомо про нову успішну операцію ГУР

29 листопада 2024 року в результаті операції ГУР МО України у тимчасово окупованому Криму завдано успішних ударів по дороговартісних радіолокаційних комплексах Росії, — йдеться в офіційній заяві.

Цього разу українським розвідникам вдалося уразити:

РЛС “Каста-2е2» — 1 шт.

РЛС “Подлет” — 2 шт.

Головне управління розвідки звертає увагу на те, що вогнева робота по військових обʼєктах російських окупантів триває.