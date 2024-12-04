Бойцы ГУР дронами "Сыч" уничтожили российские орудия и средства связи — видео

"Сычи" не оставили шансов - украинские разведчики дронами сожгли российские пушки и средства связи.

ГУР дронами "Сыч" сожгло российскую военную технику

Захватчикам-московитам снова неуютно и грустно — украинские ударно-разведывательные беспилотные комплексы "Сыч" продолжают уничтожать военные цели врага. Поделиться

Об этом сообщило Главное управление разведки.

На видео — успешные огневые удары по замаскированным российским орудиям, укрытиям окупантов и их средствам связи.

Боевая работа операторов подразделения "Крылья", входящего в Департамент активных действий ГУР МО Украины, продолжается.

Что известно о новой успешной операции ГУР

29 ноября 2024 года в результате операции ГУР МО Украины во временно оккупированном Крыму нанесены успешные удары по дорогостоящим радиолокационным комплексам России, — говорится в официальном заявлении.

В этот раз украинским разведчикам удалось поразить:

РЛС "Каста-2е2" - 1 шт.

РЛС "Подлет" - 2 шт.

Главное управление разведки обращает внимание на то, что огневая работа по военным объектам российских окупантов продолжается.