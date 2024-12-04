Бойцы ГУР дронами "Сыч" уничтожили российские орудия и средства связи — видео

"Сычи" не оставили шансов - украинские разведчики дронами сожгли российские пушки и средства связи.
Главные тезисы
- Украинские дроны “Сыч” продолжают успешно уничтожать российские орудия и средства связи.
- Огневая работа операторов подразделения “Крылья” ГУР продолжается, демонстрируя высокую эффективность дронов “Сыч”.
- Украинские разведчики продолжают успешные операции по уничтожению военной техники оккупантов, включая радиолокационные комплексы стоимостью миллионы долларов.
ГУР дронами "Сыч" сожгло российскую военную технику
Об этом сообщило Главное управление разведки.
На видео — успешные огневые удары по замаскированным российским орудиям, укрытиям окупантов и их средствам связи.
Боевая работа операторов подразделения "Крылья", входящего в Департамент активных действий ГУР МО Украины, продолжается.
Что известно о новой успешной операции ГУР
29 ноября 2024 года в результате операции ГУР МО Украины во временно оккупированном Крыму нанесены успешные удары по дорогостоящим радиолокационным комплексам России, — говорится в официальном заявлении.
В этот раз украинским разведчикам удалось поразить:
РЛС "Каста-2е2" - 1 шт.
РЛС "Подлет" - 2 шт.
Главное управление разведки обращает внимание на то, что огневая работа по военным объектам российских окупантов продолжается.
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