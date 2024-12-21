ГУР эвакуировало из Сирии более 30 человек — кого именно
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР эвакуировало из Сирии более 30 человек — кого именно

ГУР
Эвакуация
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21 декабря по поручению Президента Украины Владимира Зеленского в результате успешной операции ГУР МО и МИД Украины с территории Сирии через Ливан эвакуированы 34 человека - 31 гражданин Украины и трое граждан Сирии, родственники граждан Украины с законным правом въезда на территорию нашего государства.

Главные тезисы

  • ГУР и МИД Украины успешно эвакуировали из Сирии 34 человека, включая граждан Украины и их родственников.
  • Эвакуация была осуществлена силами украинской разведки в сотрудничестве с МИДом, с помощью Ливана и авиакомпании Sky Up.
  • Осуществленная операция подчеркивает важность поддержки и защиты украинских граждан на международном уровне.
  • Сообщается о приземлении эвакуированных граждан в аэропорту Кишинева и их готовности вернуться домой в Украину.

Из Сирии были эвакуированы 34 человека: детали операции ГУР и МИД

Среди членов эвакуированной группы — 15 детей.

В ГУР поблагодарили за помощь в осуществлении миссии ливанской стороны, в частности генерального менеджера спортивных и молодежных заведений в Ливане — доктора Наджи Хаммуда, а также авиакомпании Sky Up за постоянную поддержку.

При содействии в проведении эвакуационной миссии также выражаем благодарность властям Республики Молдова.

Эвакуированные граждане уже приземлились в аэропорту Кишинева, откуда отправятся домой в Украину.

Эвакуация

Благодарю Военную разведку Украины и посольство Украины в Ливане за возможность вернуться в Украину и увидеть своих родных ― впервые за 10 лет, ― сказала эвакуированная гражданка Украины.

Осуществленная ныне важная операция по спасению украинцев из Сирии — очередное доказательство, что Украина помогает своим гражданам — везде, повсюду и всегда. Военные разведчики вместе с коллегами из МИД делают все возможное, чтобы защитить права наших людей, помочь каждому и каждому, кто оказался в беде.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Начальник ГУР, генерал-лейтенант

Напомним, начиная с августа 2024 года по поручению Президента Украины Владимира Зеленского ГУР МО и МИД осуществили четыре этапа эвакуации с территории Ливана и спасли 302 человека — 217 украинцев и 85 граждан других государств.

ГУР МО и МИД продолжают оказывать всю необходимую помощь гражданам Украины на Ближнем Востоке.

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