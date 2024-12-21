ГУР эвакуировало из Сирии более 30 человек — кого именно

21 декабря по поручению Президента Украины Владимира Зеленского в результате успешной операции ГУР МО и МИД Украины с территории Сирии через Ливан эвакуированы 34 человека - 31 гражданин Украины и трое граждан Сирии, родственники граждан Украины с законным правом въезда на территорию нашего государства.
Главные тезисы
- ГУР и МИД Украины успешно эвакуировали из Сирии 34 человека, включая граждан Украины и их родственников.
- Эвакуация была осуществлена силами украинской разведки в сотрудничестве с МИДом, с помощью Ливана и авиакомпании Sky Up.
- Осуществленная операция подчеркивает важность поддержки и защиты украинских граждан на международном уровне.
- Сообщается о приземлении эвакуированных граждан в аэропорту Кишинева и их готовности вернуться домой в Украину.
Из Сирии были эвакуированы 34 человека: детали операции ГУР и МИД
Среди членов эвакуированной группы — 15 детей.
В ГУР поблагодарили за помощь в осуществлении миссии ливанской стороны, в частности генерального менеджера спортивных и молодежных заведений в Ливане — доктора Наджи Хаммуда, а также авиакомпании Sky Up за постоянную поддержку.
При содействии в проведении эвакуационной миссии также выражаем благодарность властям Республики Молдова.
Эвакуированные граждане уже приземлились в аэропорту Кишинева, откуда отправятся домой в Украину.
Напомним, начиная с августа 2024 года по поручению Президента Украины Владимира Зеленского ГУР МО и МИД осуществили четыре этапа эвакуации с территории Ливана и спасли 302 человека — 217 украинцев и 85 граждан других государств.
ГУР МО и МИД продолжают оказывать всю необходимую помощь гражданам Украины на Ближнем Востоке.
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