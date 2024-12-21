ГУР эвакуировало из Сирии более 30 человек — кого именно

21 декабря по поручению Президента Украины Владимира Зеленского в результате успешной операции ГУР МО и МИД Украины с территории Сирии через Ливан эвакуированы 34 человека - 31 гражданин Украины и трое граждан Сирии, родственники граждан Украины с законным правом въезда на территорию нашего государства.

Из Сирии были эвакуированы 34 человека: детали операции ГУР и МИД

Среди членов эвакуированной группы — 15 детей.

В ГУР поблагодарили за помощь в осуществлении миссии ливанской стороны, в частности генерального менеджера спортивных и молодежных заведений в Ливане — доктора Наджи Хаммуда, а также авиакомпании Sky Up за постоянную поддержку.

При содействии в проведении эвакуационной миссии также выражаем благодарность властям Республики Молдова.

Эвакуированные граждане уже приземлились в аэропорту Кишинева, откуда отправятся домой в Украину.

Эвакуация

Благодарю Военную разведку Украины и посольство Украины в Ливане за возможность вернуться в Украину и увидеть своих родных ― впервые за 10 лет, ― сказала эвакуированная гражданка Украины. Поделиться

Осуществленная ныне важная операция по спасению украинцев из Сирии — очередное доказательство, что Украина помогает своим гражданам — везде, повсюду и всегда. Военные разведчики вместе с коллегами из МИД делают все возможное, чтобы защитить права наших людей, помочь каждому и каждому, кто оказался в беде. Кирилл Буданов Начальник ГУР, генерал-лейтенант

Напомним, начиная с августа 2024 года по поручению Президента Украины Владимира Зеленского ГУР МО и МИД осуществили четыре этапа эвакуации с территории Ливана и спасли 302 человека — 217 украинцев и 85 граждан других государств.