ГУР озвучило нові втрати солдатів КНДР на Курщині

Росія продовжує використовувати північнокорейських солдатів у бойових діях проти України. Зокрема, війська КНДР, дислоковані в Курській області, зазнають втрат.
Головні тези:
- Північнокорейські солдати зазнають втрат під час боїв на Курщині, підтримуючись російськими підрозділами безпілотних літальних апаратів.
- Українські сили наносять вогневі удари по противнику, що призводить до значних втрат серед північнокорейських військових.
- Російські війська поповнюють підрозділи КНДР боєприпасами та продовольством, намагаючись компенсувати втрати та підтримати штурмові дії.
- Українські сили успішно ведуть протидію, завдаючи удари по ключовим об'єктам зв'язку супротивника.
- Бойові дії у Курській області призвели до дефіциту питної води для північнокорейських військових через ускладнену логістику.
Солдати КНДР продовжують зазнавати шалених втрат під час боїв на Курщині
За інформацією ГУР, штурмові групи північнокорейських військових підтримуються підрозділами безпілотних літальних апаратів Росії.
Також підтверджено знищення мінометного розрахунку підрозділу армії КНДР.
Окрім цього на передовій у північнокорейських військових спостерігається дефіцит питної води через ускладнену логістику внаслідок інтенсивних бойових дій.
Що цьому передувало
Нагадаємо, 20 грудня Сили безпеки та оборони України завдали вогневого ураження по скупченню противника в районі Новоіванівки Курської області, що призвело до значних втрат серед північнокорейських військових.
Також 21 грудня російські війська почали поповнювати північнокорейські підрозділи боєприпасами та продовольством, намагаючись компенсувати втрати й підтримати штурмові дії.
22 грудня українські сили завдали успішного удару, ймовірно, по ключовому вузлу зв’язку армії КНДР. Унаслідок цього зафіксовано різке зниження радіообміну між північнокорейськими військовими.
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