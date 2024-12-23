КНДР може відправити до Росії додаткові війська та дрони

Північна Корея, ймовірно, готується збільшити військову допомогу РФ у війні проти України. Для цього планується розгорнути додаткові війська, техніку та, можливо, безпілотники-камікадзе.
Головні тези:
- Північна Корея може відправити додаткові війська та безпілотники-камікадзе до Росії для підтримки оборони у війні на сході України.
- За попередніми оцінками, КНДР вже направила тисячі військових на допомогу російським силам, що може посилити конфлікт на зоні бойових дій.
- Північнокорейська розвідка зафіксувала постачання військової техніки до Росії, включаючи ракетні установки та самохідну артилерію.
- Є ознаки підготовки безпілотників-камікадзе в КНДР, що свідчить про прагнення країни здобути практичний бойовий досвід у міжнародних конфліктах.
- Швидкі та неочікувані військові провокації Північної Кореї, включаючи можливий запуск балістичних ракет середньої дальності, можуть загострити міжнародну кризу на сході України.
Які нові плани КНДР щодо Росії
За інформацією південнокорейської розвідки, КНДР могла вже направити тисячі військових для підтримки російських сил. За попередніми оцінками, кількість загиблих серед цих солдатів становить близько 1100 осіб.
JCS повідомляє, що Північна Корея продовжує постачати:
240-міліметрові ракетні установки,
170-міліметрову самохідну артилерію.
Також є ознаки того, що КНДР розпочала виробництво безпілотників-камікадзе, які були представлені під час інспекції Кім Чен Ина у листопаді.
JCS зазначає, що хоча КНДР наразі зосереджена на військовій співпраці з Росією та внутрішній стабільності напередодні партійного з’їзду, вона може вдатися до несподіваної військової провокації, наприклад, запуску балістичної ракети середньої дальності з гіперзвуковою боєголовкою.
На Курщині вже вбиті 100 і поранені близько 1000 солдатів КНДР
Як заявив член парламенту Південної Кореї Лі Сон Гвон, високі втрати північнокорейських військових пов'язані з браком досвіду у використанні безпілотників та незнанням умов відкритої місцевості, де вони були залучені до бойових дій.
Лі також зауважив, що Північна Корея може готуватися до додаткового розгортання своїх військ у Росії.
Згідно з доповіддю, втрати північнокорейських військових є значними, що підтверджують офіційні заяви представників США та України. Росія активно використовує північнокорейських військових для своїх наступальних операцій у Курській області.
За даними США і Південної Кореї, понад 10 000 північнокорейських військових були відправлені на допомогу Росії. Окрім цього, Пхеньян надав понад 10 000 контейнерів зі зброєю, серед яких артилерійські снаряди, протитанкові ракети, механізовані гаубиці та ракетні установки.
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