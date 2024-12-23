КНДР может отправить в Россию дополнительные войска и дроны

Северная Корея предположительно готовится увеличить военную помощь РФ в войне против Украины. Для этого планируется развернуть дополнительные войска, технику и, возможно, беспилотники-камикадзе.

Какие новые планы КНДР в отношении России

По информации южнокорейской разведки, КНДР могла уже направить тысячи военных для поддержки российских сил. По предварительным оценкам, число погибших среди этих солдат составляет около 1100 человек.

JCS сообщает, что Северная Корея продолжает поставлять:

240-миллиметровые ракетные установки,

170-миллиметровую самоходную артиллерию.

Также есть признаки того, что КНДР приступила к производству беспилотников-камикадзе, которые были представлены во время инспекции Ким Чен Ина в ноябре.

По мнению военных Южной Кореи, КНДР стремится получить практический боевой опыт и усовершенствовать свою систему обычного вооружения. Поделиться

JCS отмечает, что хотя КНДР сосредоточена на военном сотрудничестве с Россией и внутренней стабильности накануне партийного съезда, она может прибегнуть к неожиданной военной провокации, например, запуску баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковой боеголовкой.

В 2024 г. КНДР, вероятно, будет сосредоточена на поддержке России. Это может заставить страну избегать конфликтов, которые создали новый фронт, — подытожили в JCS. Поделиться

На Курщине уже убиты 100 и ранены около 1000 солдат КНДР

Как заявил член парламента Южной Кореи Ли Сон Гвон, высокие потери северокорейских военных связаны с нехваткой опыта использования беспилотников и незнанием условий открытой местности, где они были вовлечены в боевые действия.

По сообщениям, погибли не менее 100 человек, а количество раненых превышает 1000, — отметил Ли Сон Гвон. Поделиться

Ли также отметил, что Северная Корея может готовиться к дополнительному развертыванию своих войск в России.

Согласно докладу, потери северокорейских военных значительны, что подтверждают официальные заявления представителей США и Украины. Россия активно использует северокорейские военные для своих наступательных операций в Курской области.

По данным США и Южной Кореи, более 10 тысяч северокорейских военных были отправлены на помощь России. Пхеньян предоставил более 10 000 контейнеров с оружием, среди которых артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты, механизированные гаубицы и ракетные установки.