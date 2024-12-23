Зеленський озвучив втрати КНДР у Курській області

За попередніми підрахунками, кількість знищених та поранених північнокорейських окупантів на Курщині уже перевищила 3 тисячі осіб. Про це повідомив український лідер Володимир Зеленський.

КНДР стрімко втрачає своїх солдатів на Курщині

Володимир Зеленський поділився новими важливими даними за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача.

За словами президента, під час засідання 23 грудня він заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського стосовно ситуації на полі бою в Україні, а також у Курській області РФ.

Володимир Зеленський попередив, що існує загроза направлення додаткової кількості солдатів та військової техніки для російської армії від Північної Кореї.

Будуть наші відчутні відповіді на це. Зараз, за попередніми даними, кількість убитих та поранених північнокорейських військових на Курщині перевищує вже 3 тисячі осіб. Володимир Зеленський Президент України

За словами глави держави, наразі вкрай важливо, щоб міжнародна спільнота нарешті усвідомила: загроза загострення ситуації навколо Корейського півострова і в сусідніх регіонах й акваторіях збільшується пропорційно зростанню співпраці між Росією та КНДР.

Передання досвіду сучасної війни та поширення військових технології з Росії — це глобальна загроза, — наголосив Зеленський. Поширити

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Росіяни шоковані поведінкою солдатів КНДР

Нещодавно стало відомо, що в армії РФ назріває розкол через конфлікти між російськими окупантами та північнокорейськими військовими, які воюють на боці Москви проти України.

Як виявилося, росіяни потерпають від легковажного поводження корейських солдатів зі зброєю.

Окрім того, солдати РФ роздратовані тим фактом, що найманців з КНДР утримують та навчають окремо від російських, при цьому у солдатів КНДР "мало теорії, але багато практики"., хоча у північнокорейців "ті ж самі бліндажі, але розташовані окремо".

За словами одного з полонених окупантів, був випадок, коли корейці відкрили вогонь по солдатах РФ під час висування на позиції.