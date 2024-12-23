Зеленський озвучив втрати КНДР у Курській області

За попередніми підрахунками, кількість знищених та поранених північнокорейських окупантів на Курщині уже перевищила 3 тисячі осіб. Про це повідомив український лідер Володимир Зеленський.
Головні тези:
- Існує загроза направлення додаткової військової техніки та живої сили від Північної Кореї до Росії.
- В армії РФ назріває розкол через конфлікти солдатів РФ з північнокорейськими військовими.
КНДР стрімко втрачає своїх солдатів на Курщині
Володимир Зеленський поділився новими важливими даними за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача.
За словами президента, під час засідання 23 грудня він заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського стосовно ситуації на полі бою в Україні, а також у Курській області РФ.
Володимир Зеленський попередив, що існує загроза направлення додаткової кількості солдатів та військової техніки для російської армії від Північної Кореї.
За словами глави держави, наразі вкрай важливо, щоб міжнародна спільнота нарешті усвідомила: загроза загострення ситуації навколо Корейського півострова і в сусідніх регіонах й акваторіях збільшується пропорційно зростанню співпраці між Росією та КНДР.
Росіяни шоковані поведінкою солдатів КНДР
Нещодавно стало відомо, що в армії РФ назріває розкол через конфлікти між російськими окупантами та північнокорейськими військовими, які воюють на боці Москви проти України.
Як виявилося, росіяни потерпають від легковажного поводження корейських солдатів зі зброєю.
Окрім того, солдати РФ роздратовані тим фактом, що найманців з КНДР утримують та навчають окремо від російських, при цьому у солдатів КНДР "мало теорії, але багато практики"., хоча у північнокорейців "ті ж самі бліндажі, але розташовані окремо".
За словами одного з полонених окупантів, був випадок, коли корейці відкрили вогонь по солдатах РФ під час висування на позиції.
Також він згадує про інцидент, коли КНДРівець прострілив ноги своїм "побратимам".
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