Зеленский раскрыл потери КНДР в Курской области

По предварительным подсчетам, количество уничтоженных и раненых северокорейских оккупантов на Курщине уже превысило 3 тысячи человек. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

КНДР стремительно теряет своих солдат на Курщине

Владимир Зеленский поделился новыми важными данными по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего.

По словам президента, во время заседания 23 декабря он заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского по поводу ситуации на поле боя в Украине, а также в Курской области РФ.

Владимир Зеленский предупредил, что существует угроза направления дополнительного количества солдат и военной техники российской армии от Северной Кореи.

Будут наши ощутимые ответы на это. Сейчас, по предварительным данным, количество убитых и раненых северокорейских военных в Курщине превышает уже 3 тысячи человек. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, крайне важно, чтобы международное сообщество наконец осознало: угроза обострения ситуации вокруг Корейского полуострова и в соседних регионах и акваториях увеличивается пропорционально росту сотрудничества между Россией и КНДР.

Передача опыта современной войны и распространение военных технологий из России — это глобальная угроза, — подчеркнул Зеленский. Поделиться

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Россияне шокированы поведением солдат КНДР

Недавно стало известно, что в армии РФ назревает раскол из-за конфликтов между российскими оккупантами и северокорейскими военными, воюющими на стороне Москвы против Украины.

Как оказалось, россияне гибнут из-за легкомысленного обращения корейских солдат с оружием.

Кроме того, солдаты РФ раздражены тем фактом, что наемников из КНДР удерживают и учат отдельно от российских, при этом у солдат КНДР "мало теории, но много практики"., хотя у северокорейцев "те же блиндажи, но расположены отдельно".

По словам одного из пленных оккупантов, был случай, когда корейцы открыли огонь по солдатам РФ во время выдвижения на позиции.