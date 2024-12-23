Зеленский раскрыл потери КНДР в Курской области
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский раскрыл потери КНДР в Курской области

Владимир Зеленский
Зеленский
Read in English
Читати українською

По предварительным подсчетам, количество уничтоженных и раненых северокорейских оккупантов на Курщине уже превысило 3 тысячи человек. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

Главные тезисы

  • Есть угроза направления дополнительной военной техники и живой силы от Северной Кореи в Россию.
  • В армии РФ назревает раскол из-за конфликтов солдат РФ с северокорейскими военными.

КНДР стремительно теряет своих солдат на Курщине

Владимир Зеленский поделился новыми важными данными по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего.

По словам президента, во время заседания 23 декабря он заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского по поводу ситуации на поле боя в Украине, а также в Курской области РФ.

Владимир Зеленский предупредил, что существует угроза направления дополнительного количества солдат и военной техники российской армии от Северной Кореи.

Будут наши ощутимые ответы на это. Сейчас, по предварительным данным, количество убитых и раненых северокорейских военных в Курщине превышает уже 3 тысячи человек.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам главы государства, крайне важно, чтобы международное сообщество наконец осознало: угроза обострения ситуации вокруг Корейского полуострова и в соседних регионах и акваториях увеличивается пропорционально росту сотрудничества между Россией и КНДР.

Передача опыта современной войны и распространение военных технологий из России — это глобальная угроза, — подчеркнул Зеленский.

Фото: скриншот

Россияне шокированы поведением солдат КНДР

Недавно стало известно, что в армии РФ назревает раскол из-за конфликтов между российскими оккупантами и северокорейскими военными, воюющими на стороне Москвы против Украины.

Как оказалось, россияне гибнут из-за легкомысленного обращения корейских солдат с оружием.

Кроме того, солдаты РФ раздражены тем фактом, что наемников из КНДР удерживают и учат отдельно от российских, при этом у солдат КНДР "мало теории, но много практики"., хотя у северокорейцев "те же блиндажи, но расположены отдельно".

По словам одного из пленных оккупантов, был случай, когда корейцы открыли огонь по солдатам РФ во время выдвижения на позиции.

Также он вспоминает об инциденте, когда КНДРовец прострелил ноги своим "побратимам".

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Разведка Южной Кореи озвучила потери солдат КНДР на Курщине
Разведка Южной Кореи озвучила потери солдат КНДР на Курщине
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Они сумасшедшие. Солдаты КНДР начали расстреливать российских оккупантов
солдаты КНДР
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
КНДР может отправить в Россию дополнительные войска и дроны
КНДР может отправить в Россию дополнительные войска и дроны

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?