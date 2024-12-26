Россия продолжает использовать северокорейских солдат в боевых действиях против Украины. В частности, войска КНДР, дислоцированные в Курской области, понесут потери.
Главные тезисы
- Северокорейские солдаты понесут потери во время боев на Курщине, поддерживаясь российскими подразделениями беспилотных летательных аппаратов.
- Украинские силы наносят огневые удары по противнику, что приводит к значительным потерям среди северокорейских военных.
- Российские войска пополняют подразделения КНДР боеприпасами и продовольствием, пытаясь компенсировать потери и поддержать штурмовые действия.
- Украинские силы успешно ведут противодействие, нанося удары по ключевым объектам связи противника.
- Боевые действия в Курской области привели к дефициту питьевой воды для северокорейских военных из-за усложненной логистики.
Солдаты КНДР продолжают нести бешеные потери во время боев на Курщине
По информации ГУР, штурмовые группы северокорейских военных поддерживаются подразделениями беспилотных летательных аппаратов России.
Также подтверждено уничтожение минометного расчета подразделения армии КНДР.
Кроме этого на передовой у северокорейских военных наблюдается дефицит питьевой воды из-за усложненной логистики в результате интенсивных боевых действий.
Что этому предшествовало
Напомним, 20 декабря Силы безопасности и обороны Украины нанесли огненное поражение по скоплению противника в районе Новоивановки Курской области, что привело к значительным потерям среди северокорейских военных.
Также 21 декабря русские войска начали пополнять северокорейские подразделения боеприпасами и продовольствием, пытаясь компенсировать потери и поддержать штурмовые действия.
22 декабря украинские силы нанесли успешный удар, вероятно, по ключевому узлу связи армии КНДР. В результате зафиксировано резкое снижение радиообмена между северокорейскими военными.
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