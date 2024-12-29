ГУР уничтожило объекты оператора связи "Феникс" армии РФ в Донецкой области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР уничтожило объекты оператора связи "Феникс" армии РФ в Донецкой области — видео

ГУР
ГУР уничтожило объекты оператора связи "Феникс" армии РФ в Донецкой области — видео
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Украинские разведчики уничтожили объекты российского оператора связи "Феникс" на оккупированной Донбассе. Кроме этого, были повреждены объекты логистики внутри России.

Главные тезисы

  • ГУР уничтожило четыре объекта телекоммуникационного оборудования оператора Феникс на временно оккупированной территории Донецкой области.
  • В результате диверсии в Ленинградской области и пожара в Ярославской области были повреждены объекты логистики и связи российской оккупационной армии.
  • Главное управление разведки подтвердило проведение диверсии на железной дороге под Москвой, что повлекло за собой значительные убытки для российской армии.
  • Нарушение логистики и связи российских окупантов является важным этапом в оперативных действиях против врага, который продолжается постоянно.
  • Истребление объектов Феникс и проведение диверсии под Москвой свидетельствуют об обострении внутриполитической ситуации в России и панике в Кремле из-за внутренних противостояний.

ГУР уничтожило объекты оператора окупантов "Феникс" в Донецкой области

Как отмечается, на временно оккупированной территории Донецкой области были уничтожены четыре объекта телекоммуникационного оборудования оператора "Феникс", используемого российскими войсками.

В Ленинградской области загорелся пожар на оборудовании для сотовой связи, что привело к его повреждению.

Также в Ярославской области в результате огня были уничтожены три железнодорожных релейных шкафа, которые обеспечивали управление железнодорожным движением.

Нарушение логистики и связи российской оккупационной армии — это важная составляющая операций, которая продолжается непрерывно, — подчеркнули в ГУР.

ГУР устроило диверсию на российской железной дороге под Москвой

Об этом в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

27 декабря в час ночи на железнодорожной станции Воскресенск Московской области произошел взрыв, уничтоживший вагоны грузового поезда. РФ использовала их для обеспечения логистики своей армии.

Масштаб нанесенного ущерба устанавливается.

Судя по пылу российской пропаганды, которая, пытаясь скрыть последствия грохота, лжет о якобы отсутствии пожара на территории железнодорожного депо Воскресенская, страх вождей Кремля перед внутренним сопротивлением путинскому режиму и потерей контроля внутри страны серьезно растет, — подчеркнули в ГУР.

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