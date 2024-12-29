ГУР уничтожило объекты оператора связи "Феникс" армии РФ в Донецкой области — видео

Украинские разведчики уничтожили объекты российского оператора связи "Феникс" на оккупированной Донбассе. Кроме этого, были повреждены объекты логистики внутри России.

ГУР уничтожило объекты оператора окупантов "Феникс" в Донецкой области

Как отмечается, на временно оккупированной территории Донецкой области были уничтожены четыре объекта телекоммуникационного оборудования оператора "Феникс", используемого российскими войсками.

В Ленинградской области загорелся пожар на оборудовании для сотовой связи, что привело к его повреждению.

Также в Ярославской области в результате огня были уничтожены три железнодорожных релейных шкафа, которые обеспечивали управление железнодорожным движением.

Нарушение логистики и связи российской оккупационной армии — это важная составляющая операций, которая продолжается непрерывно, — подчеркнули в ГУР. Поделиться

ГУР устроило диверсию на российской железной дороге под Москвой

Об этом в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

27 декабря в час ночи на железнодорожной станции Воскресенск Московской области произошел взрыв, уничтоживший вагоны грузового поезда. РФ использовала их для обеспечения логистики своей армии.

Масштаб нанесенного ущерба устанавливается.