Украинские разведчики уничтожили объекты российского оператора связи "Феникс" на оккупированной Донбассе. Кроме этого, были повреждены объекты логистики внутри России.
Главные тезисы
- ГУР уничтожило четыре объекта телекоммуникационного оборудования оператора Феникс на временно оккупированной территории Донецкой области.
- В результате диверсии в Ленинградской области и пожара в Ярославской области были повреждены объекты логистики и связи российской оккупационной армии.
- Главное управление разведки подтвердило проведение диверсии на железной дороге под Москвой, что повлекло за собой значительные убытки для российской армии.
- Нарушение логистики и связи российских окупантов является важным этапом в оперативных действиях против врага, который продолжается постоянно.
- Истребление объектов Феникс и проведение диверсии под Москвой свидетельствуют об обострении внутриполитической ситуации в России и панике в Кремле из-за внутренних противостояний.
ГУР уничтожило объекты оператора окупантов "Феникс" в Донецкой области
Как отмечается, на временно оккупированной территории Донецкой области были уничтожены четыре объекта телекоммуникационного оборудования оператора "Феникс", используемого российскими войсками.
В Ленинградской области загорелся пожар на оборудовании для сотовой связи, что привело к его повреждению.
Также в Ярославской области в результате огня были уничтожены три железнодорожных релейных шкафа, которые обеспечивали управление железнодорожным движением.
ГУР устроило диверсию на российской железной дороге под Москвой
Об этом в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
27 декабря в час ночи на железнодорожной станции Воскресенск Московской области произошел взрыв, уничтоживший вагоны грузового поезда. РФ использовала их для обеспечения логистики своей армии.
Масштаб нанесенного ущерба устанавливается.
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