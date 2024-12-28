ГУР влаштувало диверсію на російській залізниці під Москвою — відео

У Московській області вночі 27 грудня внаслідок вибуху Головним управлінням розвідки МО України були знищені вагони вантажного поїзда, які забезпечували логістику російської армії.

ГУР влаштувало диверсію на російській залізниці під Москвою

Про це у Фейсбуці повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

27 грудня о першій ночі на залізничній станції Воскресенськ Московської області стався вибух, який знищив вагони вантажного поїзда. РФ використовувала їх для забезпечення логістики своєї армії.

Масштаб завданих збитків встановлюється.

Судячи із запалу російської пропаганди, яка, намагаючись приховати наслідки гуркоту, бреше про начебто відсутність пожежі на території залізничного депо Воскресенська, страх вождів Кремля перед внутрішнім спротивом путінському режиму та втратою контролю всередині країни серйозно зростає, — підкреслили у ГУР. Поширити

У Росії знову “бавовна”

У країні-агресорці Росії невідомі влаштували нову гучну диверсію й підірвали залізничне полотно.

Як повідомляє Головне управління розвідки України, це ще один удар по логістиці ворога.

14 грудня 2024 року в ульяновску на росії вибух зруйнував залізничне полотно ― військова логістика окупаційної армії рф зазнала чергового ускладенення — йдеться в повідомленні ГУР.

Згідно з даними українських розвідників, вибух прогримів у залізничному районі Ульяновска, на лінії неподалік річки Свіяґа — за декілька кілометрів від місцевого локомотивного депо та Ульяновского моторного заводу.