ГУР влаштувало диверсію на російській залізниці під Москвою — відео

У Московській області вночі 27 грудня внаслідок вибуху Головним управлінням розвідки МО України були знищені вагони вантажного поїзда, які забезпечували логістику російської армії.
Головні тези:
- ГУР провело диверсію на російській залізниці під Москвою, знищивши важливі вагони для російської армії.
- Вибухи на залізницях у Московській області та інших регіонах Росії призвели до ускладнення логістики окупаційної армії РФ.
- Українські розвідники продовжують проводити акції проти ворога, спричинюючи серйозні втрати та ускладнення для російської сторони.
- Диверсії на російських залізницях свідчать про активну боротьбу з українського боку проти окупантів та підтримку національної безпеки.
- Події з вибухами та диверсіями на залізницях у Росії посилюють напругу в регіоні та свідчать про нестабільність ситуації у країні-агресорці.
ГУР влаштувало диверсію на російській залізниці під Москвою
Про це у Фейсбуці повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
27 грудня о першій ночі на залізничній станції Воскресенськ Московської області стався вибух, який знищив вагони вантажного поїзда. РФ використовувала їх для забезпечення логістики своєї армії.
Масштаб завданих збитків встановлюється.
У Росії знову “бавовна”
У країні-агресорці Росії невідомі влаштували нову гучну диверсію й підірвали залізничне полотно.
Як повідомляє Головне управління розвідки України, це ще один удар по логістиці ворога.
14 грудня 2024 року в ульяновску на росії вибух зруйнував залізничне полотно ― військова логістика окупаційної армії рф зазнала чергового ускладенення — йдеться в повідомленні ГУР.
Згідно з даними українських розвідників, вибух прогримів у залізничному районі Ульяновска, на лінії неподалік річки Свіяґа — за декілька кілометрів від місцевого локомотивного депо та Ульяновского моторного заводу.
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