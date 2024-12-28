ГУР влаштувало диверсію на російській залізниці під Москвою — відео
Категорія
Події
Дата публікації

ГУР влаштувало диверсію на російській залізниці під Москвою — відео

ГУР
Диверсія

У Московській області вночі 27 грудня внаслідок вибуху Головним управлінням розвідки МО України були знищені вагони вантажного поїзда, які забезпечували логістику російської армії.

Головні тези:

  • ГУР провело диверсію на російській залізниці під Москвою, знищивши важливі вагони для російської армії.
  • Вибухи на залізницях у Московській області та інших регіонах Росії призвели до ускладнення логістики окупаційної армії РФ.
  • Українські розвідники продовжують проводити акції проти ворога, спричинюючи серйозні втрати та ускладнення для російської сторони.
  • Диверсії на російських залізницях свідчать про активну боротьбу з українського боку проти окупантів та підтримку національної безпеки.
  • Події з вибухами та диверсіями на залізницях у Росії посилюють напругу в регіоні та свідчать про нестабільність ситуації у країні-агресорці.

ГУР влаштувало диверсію на російській залізниці під Москвою

Про це у Фейсбуці повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

27 грудня о першій ночі на залізничній станції Воскресенськ Московської області стався вибух, який знищив вагони вантажного поїзда. РФ використовувала їх для забезпечення логістики своєї армії.

Масштаб завданих збитків встановлюється.

Судячи із запалу російської пропаганди, яка, намагаючись приховати наслідки гуркоту, бреше про начебто відсутність пожежі на території залізничного депо Воскресенська, страх вождів Кремля перед внутрішнім спротивом путінському режиму та втратою контролю всередині країни серйозно зростає, — підкреслили у ГУР.

У Росії знову “бавовна”

У країні-агресорці Росії невідомі влаштували нову гучну диверсію й підірвали залізничне полотно. 

Як повідомляє Головне управління розвідки України, це ще один удар по логістиці ворога.

14 грудня 2024 року в ульяновску на росії вибух зруйнував залізничне полотно ― військова логістика окупаційної армії рф зазнала чергового ускладенення — йдеться в повідомленні ГУР.

Згідно з даними українських розвідників, вибух прогримів у залізничному районі Ульяновска, на лінії неподалік річки Свіяґа — за декілька кілометрів від місцевого локомотивного депо та Ульяновского моторного заводу.

ГУР також нагадує про те, що 11 грудня у Брянску згоріло два магістральних тепловози держави-агресорки.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР розкрило масштаби ураження ключових об’єктів на території РФ
Центр протидії дезінформації
пожежа
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Потужна "бавовна" у Брянську. ГУР розкрило нові деталі атаки
пожежа
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР показало знищення російського винищувача Су-30 — відео
ГУР
Су-30

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?