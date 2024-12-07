ГУР розкрило масштаби ураження ключових об’єктів на території РФ

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів, яких успіхів вдалося досягти Силам оборони України у знищенні важливих цілей у країна-агресорці Росії.
Головні тези:
- Успішні атаки українських сил на ключові об'єкти РФ демонструють ефективність у боротьбі з ворогом.
- Атаки спрямовані на ослаблення ворожої воєнної машини через пошкодження інфраструктури.
- Статистика вказує на те, що значна частина виробництва на території РФ пошкоджена або знищена внаслідок ударів України.
Атаки Україну на РФ виявилися максимально ефективними
Андрій Юсов звернув увагу на те, що на території Росії "регулярно щось горить".
Що важливо розуміти, йдеться не лише про НПЗ та склади боєприпасів, а навіть про спиртзаводи. Кожний удар українських сил має на меті ослабити ворога та його воєнну машину.
Не можна також ігнорувати той факт, що російські загарбники щоразу мають великі проблеми з відновленням, оскільки мовиться про імпортне обладнання.
На тлі потужних санкцій з постачанням цього обладнання у ворога є великі проблеми. Що важливо розуміти, це не ті пристрої, які можна завезти нелегально, чи контрабандою.
Андрій Юсов також нагадав, що українські сили ніколи не атакують цивільні об’єкти.
Втрати армії РФ станом на 7 грудня 2024 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.12.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 751910 (+1300) осіб,
танків — 9514 (+0) од,
бойових броньованих машин — 19535 (+17) од,
артилерійських систем — 21055 (+12) од,
РСЗВ — 1253 (+0) од,
засобів ППО — 1022 (+2) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 20042 (+19) од,
крилатих ракет — 2857 (+0) од,
кораблів /катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 30948 (+49) од,
спеціальної техніки — 3633 (+0) од.
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