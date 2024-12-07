ГУР розкрило масштаби ураження ключових об’єктів на території РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР розкрило масштаби ураження ключових об’єктів на території РФ

Центр протидії дезінформації
пожежа

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів, яких успіхів вдалося досягти Силам оборони України у знищенні важливих цілей у країна-агресорці Росії.

Головні тези:

  • Успішні атаки українських сил на ключові об'єкти РФ демонструють ефективність у боротьбі з ворогом.
  • Атаки спрямовані на ослаблення ворожої воєнної машини через пошкодження інфраструктури.
  • Статистика вказує на те, що значна частина виробництва на території РФ пошкоджена або знищена внаслідок ударів України.

Атаки Україну на РФ виявилися максимально ефективними

Андрій Юсов звернув увагу на те, що на території Росії "регулярно щось горить".

Що важливо розуміти, йдеться не лише про НПЗ та склади боєприпасів, а навіть про спиртзаводи. Кожний удар українських сил має на меті ослабити ворога та його воєнну машину.

Є статистика, відкриті дані. Третина виробництва тією чи іншою мірою пошкоджена, уражена.

Андрій Юсов

Андрій Юсов

Представник ГУР МОУ

Не можна також ігнорувати той факт, що російські загарбники щоразу мають великі проблеми з відновленням, оскільки мовиться про імпортне обладнання.

На тлі потужних санкцій з постачанням цього обладнання у ворога є великі проблеми. Що важливо розуміти, це не ті пристрої, які можна завезти нелегально, чи контрабандою.

Андрій Юсов також нагадав, що українські сили ніколи не атакують цивільні об’єкти.

Коли ми говоримо про НПЗ, це ті самі НПЗ, які заправляють ворожу техніку, танки, літаки і все те, що стріляє, пускає ракети в бік України. Це ті самі НПЗ, які продають нафтопродукти і фінансують російську військову агресію проти України, — пояснив представник української воєнні розвідки.

Втрати армії РФ станом на 7 грудня 2024 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 751910 (+1300) осіб,

  • танків — 9514 (+0) од,

  • бойових броньованих машин — 19535 (+17) од,

  • артилерійських систем — 21055 (+12) од,

  • РСЗВ — 1253 (+0) од,

  • засобів ППО — 1022 (+2) од,

  • літаків — 369 (+0) од,

  • гелікоптерів — 329 (+0) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 20042 (+19) од,

  • крилатих ракет — 2857 (+0) од,

  • кораблів /катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 30948 (+49) од,

  • спеціальної техніки — 3633 (+0) од.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ стрімко втрачає важливу перевагу на фронті
армія РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Курська операція. Сирський розкрив неочікувані подробиці
Сирський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
На Запоріжжі ситуація стрімко загострюється — що замислила Росія
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?