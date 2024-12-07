ГУР розкрило масштаби ураження ключових об’єктів на території РФ

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів, яких успіхів вдалося досягти Силам оборони України у знищенні важливих цілей у країна-агресорці Росії.

Атаки Україну на РФ виявилися максимально ефективними

Андрій Юсов звернув увагу на те, що на території Росії "регулярно щось горить".

Що важливо розуміти, йдеться не лише про НПЗ та склади боєприпасів, а навіть про спиртзаводи. Кожний удар українських сил має на меті ослабити ворога та його воєнну машину.

Є статистика, відкриті дані. Третина виробництва тією чи іншою мірою пошкоджена, уражена. Андрій Юсов Представник ГУР МОУ

Не можна також ігнорувати той факт, що російські загарбники щоразу мають великі проблеми з відновленням, оскільки мовиться про імпортне обладнання.

На тлі потужних санкцій з постачанням цього обладнання у ворога є великі проблеми. Що важливо розуміти, це не ті пристрої, які можна завезти нелегально, чи контрабандою.

Андрій Юсов також нагадав, що українські сили ніколи не атакують цивільні об’єкти.

Коли ми говоримо про НПЗ, це ті самі НПЗ, які заправляють ворожу техніку, танки, літаки і все те, що стріляє, пускає ракети в бік України. Це ті самі НПЗ, які продають нафтопродукти і фінансують російську військову агресію проти України, — пояснив представник української воєнні розвідки. Поширити

Втрати армії РФ станом на 7 грудня 2024 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.12.24 орієнтовно склали: