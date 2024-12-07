Курська операція. Сирський розкрив неочікувані подробиці

Командування української армії ретельно готувалось до проведення контрнаступу у Курській області. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Головні тези:
- Командування української армії готувалося до проведення контрнаступу у Курській області з урахуванням досвіду попередніх наступів.
- Олександр Сирський перед початком наступу пояснив усім головну мету та побажав українським воїнам успіху.
- Росія готувала свою територію до оборони, однак не змогла захистити власні землі.
Як тривала підготовка до контрнаступу у Курській області
За словами Сирського, генерали враховували досвід попередніх наступів на фронті, а також обговорювали різні сценарії розвитку подій.
Як стверджує Сирський, за 2 дні перед початком наступу він об'їздив усі підрозділи, пояснив усім головну мету та побажав українським воїнам успіху.
Головнокомандувач ЗСУ також звертає увагу на те, що країна-агресорка Росія дуже ретельно готували свою територію до оборони.
За його словами, на Курщині була потужна оборонна лінія, включно з мінними полями різної конфігурації.
Путін ухвалив нове неочікуване кадрове рішення
Нещодавно нелегітимний президент РФ Володимир Путін відправив у відставку губернатора Курської області Олексія Смірнова.
Варто зазначити, що на його місце він призначив депутата Держдуми Олександра Хінштейна.
Аналітики звертають увагу на те, це вже друга за рік зміна керівництва області, причиною якої став "хаос" після заходу ЗСУ і проваленої оборони.
За словами анонімних джерел, заміну Смірнову в Кремлі почали шукати ще на початку листопада, але кандидатуру Хінштейна погодили буквально напередодні.
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