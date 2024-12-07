Курська операція. Сирський розкрив неочікувані подробиці
Категорія
Україна
Дата публікації

Курська операція. Сирський розкрив неочікувані подробиці

Сирський
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Командування української армії ретельно готувалось до проведення контрнаступу у Курській області. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Головні тези:

  • Командування української армії готувалося до проведення контрнаступу у Курській області з урахуванням досвіду попередніх наступів.
  • Олександр Сирський перед початком наступу пояснив усім головну мету та побажав українським воїнам успіху.
  • Росія готувала свою територію до оборони, однак не змогла захистити власні землі.

Як тривала підготовка до контрнаступу у Курській області

За словами Сирського, генерали враховували досвід попередніх наступів на фронті, а також обговорювали різні сценарії розвитку подій.

Було у нас мінімальне та максимальне завдання. Звичайно, ми врахували досвід ведення Харківської операції (у 2022 році — ред.). Це не перебільшення, ми дійсно враховували цей досвід, з урахуванням того, що й місцевість була схожа.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Як стверджує Сирський, за 2 дні перед початком наступу він об'їздив усі підрозділи, пояснив усім головну мету та побажав українським воїнам успіху.

Головнокомандувач ЗСУ також звертає увагу на те, що країна-агресорка Росія дуже ретельно готували свою територію до оборони.

За його словами, на Курщині була потужна оборонна лінія, включно з мінними полями різної конфігурації.

І головне — на основних напрямках, доступних для наступу наших військ, було влаштовано добре підготовлені оборонні споруди, — поділився Сирський.

Путін ухвалив нове неочікуване кадрове рішення

Нещодавно нелегітимний президент РФ Володимир Путін відправив у відставку губернатора Курської області Олексія Смірнова.

Варто зазначити, що на його місце він призначив депутата Держдуми Олександра Хінштейна.

Аналітики звертають увагу на те, це вже друга за рік зміна керівництва області, причиною якої став "хаос" після заходу ЗСУ і проваленої оборони.

За словами анонімних джерел, заміну Смірнову в Кремлі почали шукати ще на початку листопада, але кандидатуру Хінштейна погодили буквально напередодні.

Головними проблемами, з якими не впорався Смірнов, називають невдоволення і протести переселенців із контрольованих ЗСУ районів, а також конфлікти з головами муніципальних утворень, яких губернаторові не вдалося змістити.

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