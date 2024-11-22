Курська операція Сил оборони України зірвала наступ армії РФ на Запоріжжя — джерела

Через Курську операцію, яку ЗСУ почали у серпні, Росія відмовилася від наступу на Запоріжжя. Країна-агресорка була змушена перекинути з-під Запоріжжя до РФ один зі своїх найбільш боєздатних підрозділів. Про це повідомили високопоставлені джерела у ЗСУ.

Курська операція ЗСУ завадила наступу РФ на Запоріжжя

За інформацією джерел, також деякі підрозділи росіян були зняті з Донецької області, зокрема з Покровського та Курахівського напрямів.

Так, на початку Курської операції ЗСУ протистояло 40 тисяч російських військових. Зараз російське угрупування зросло до 59 тисяч, і командування РФ планує довести його до 60 тисяч.

Серед них 155 бригада морської піхоти тихоокеанського флоту РФ, яка відома звірствами проти українських військовополонених.

Операція Сил оборони України в Курській області РФ розпочалася 6 серпня. 15 серпня було оголошено про створення військової комендатури на підконтрольних територіях у Курській області.

Курська операція ЗСУ

Сили оборони України контролюють 800 кв км Курщини

Сили оборони України зараз контролюють близько 800 кв км Курської області Росії.

Про це повідомили високопоставлені джерела у ЗСУ.

За інформацією джерел, максимальна площа, яку контролювали ЗСУ в Курській області, становила 1376 кв км. Поширити

Упродовж операції контрольована українськими військовими площа скоротилася до 800 кв км, проте просування росіян коштувало їм дорого – втрати особового складу армії РФ склали 25 тис осіб.