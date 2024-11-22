Курська операція Сил оборони України зірвала наступ армії РФ на Запоріжжя — джерела

Через Курську операцію, яку ЗСУ почали у серпні, Росія відмовилася від наступу на Запоріжжя. Країна-агресорка була змушена перекинути з-під Запоріжжя до РФ один зі своїх найбільш боєздатних підрозділів. Про це повідомили високопоставлені джерела у ЗСУ.
Головні тези:
- Курська операція Сил оборони України спричинила зміни у наступі російської армії на Запоріжжя.
- Деякі найбільш боєздатні підрозділи РФ були перекинуті під час операції в Курській області.
- У результаті операції втрата особового складу армії РФ склала 25 тисяч осіб.
- Операція розпочалася 6 серпня і відзначилася створенням військової комендатури на підконтрольних територіях.
- Сили оборони України в Курській області наразі контролюють близько 800 кв км території.
Курська операція ЗСУ завадила наступу РФ на Запоріжжя
За інформацією джерел, також деякі підрозділи росіян були зняті з Донецької області, зокрема з Покровського та Курахівського напрямів.
Так, на початку Курської операції ЗСУ протистояло 40 тисяч російських військових. Зараз російське угрупування зросло до 59 тисяч, і командування РФ планує довести його до 60 тисяч.
Серед них 155 бригада морської піхоти тихоокеанського флоту РФ, яка відома звірствами проти українських військовополонених.
Операція Сил оборони України в Курській області РФ розпочалася 6 серпня. 15 серпня було оголошено про створення військової комендатури на підконтрольних територіях у Курській області.
Сили оборони України контролюють 800 кв км Курщини
Сили оборони України зараз контролюють близько 800 кв км Курської області Росії.
Про це повідомили високопоставлені джерела у ЗСУ.
Упродовж операції контрольована українськими військовими площа скоротилася до 800 кв км, проте просування росіян коштувало їм дорого – втрати особового складу армії РФ склали 25 тис осіб.
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