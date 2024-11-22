Курская операция Сил обороны Украины сорвала наступление армии РФ на Запорожье — источники
Категория
Украина
Дата публикации

Курская операция Сил обороны Украины сорвала наступление армии РФ на Запорожье — источники

Курщина
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Источник:  Укринформ

Из-за Курской операции, которую ВСУ начали в августе, Россия отказалась от наступления на Запорожье. Страна-агрессор была вынуждена перебросить из-под Запорожья в РФ одно из своих наиболее боеспособных подразделений. Об этом сообщили высокопоставленные источники в ВСУ.

Главные тезисы

  • Курская операция Сил обороны Украины помешала наступлению армии РФ на Запорожье и вынудила Россию изменить тактику.
  • Силы обороны Украины контролируют около 800 кв км в Курской области, снизив площадь после операции, но существенно ослабив противника.
  • Операция началась 6 августа и привела к значительным потерям в личном составе армии РФ, оцениваемым в 25 тыс человек.
  • Российская группировка на территории возросла до 59 тыс человек, включая бригаду морской пехоты тихоокеанского флота, известную жестокостью против украинских военнопленных.
  • Курская операция ВСУ стала решающим фактором, предотвратившим наступление РФ на Запорожье и принесшим заметные потери российской армии.

Курская операция ВСУ помешала наступлению РФ на Запорожье

По информации источников, некоторые подразделения россиян были сняты с Донецкой области, в частности с Покровского и Кураховского направлений.

Так, в начале Курской операции ВСУ противостояло 40 тысяч российских военных. Сейчас российская группировка выросла до 59 тысяч, и командование РФ планирует довести ее до 60 тысяч.

Среди них 155 бригада морской пехоты тихоокеанского флота РФ, известная зверствами против украинских военнопленных.

Операция Сил обороны Украины в Курской области началась 6 августа 15 августа.

Курская операция ВСУ

Силы обороны Украины контролируют 800 кв км Курщины

Силы обороны Украины сейчас контролируют около 800 кв. км Курской области России.

Об этом сообщили высокопоставленные источники в ВСУ.

По информации источников, максимальная площадь, контролируемая ВСУ в Курской области, составляла 1376 кв км.

За операцию контролируемая украинскими военными площадь сократилась до 800 кв км, однако продвижение россиян стоило им дорого — потери личного состава армии РФ составили 25 тыс человек.

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