Из-за Курской операции, которую ВСУ начали в августе, Россия отказалась от наступления на Запорожье. Страна-агрессор была вынуждена перебросить из-под Запорожья в РФ одно из своих наиболее боеспособных подразделений. Об этом сообщили высокопоставленные источники в ВСУ.

Курская операция ВСУ помешала наступлению РФ на Запорожье

По информации источников, некоторые подразделения россиян были сняты с Донецкой области, в частности с Покровского и Кураховского направлений.

Так, в начале Курской операции ВСУ противостояло 40 тысяч российских военных. Сейчас российская группировка выросла до 59 тысяч, и командование РФ планирует довести ее до 60 тысяч.

Среди них 155 бригада морской пехоты тихоокеанского флота РФ, известная зверствами против украинских военнопленных.

Операция Сил обороны Украины в Курской области началась 6 августа 15 августа.

Курская операция ВСУ

Силы обороны Украины контролируют 800 кв км Курщины

Силы обороны Украины сейчас контролируют около 800 кв. км Курской области России.

Об этом сообщили высокопоставленные источники в ВСУ.

По информации источников, максимальная площадь, контролируемая ВСУ в Курской области, составляла 1376 кв км. Поделиться

За операцию контролируемая украинскими военными площадь сократилась до 800 кв км, однако продвижение россиян стоило им дорого — потери личного состава армии РФ составили 25 тыс человек.