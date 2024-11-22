Из-за Курской операции, которую ВСУ начали в августе, Россия отказалась от наступления на Запорожье. Страна-агрессор была вынуждена перебросить из-под Запорожья в РФ одно из своих наиболее боеспособных подразделений. Об этом сообщили высокопоставленные источники в ВСУ.
Главные тезисы
- Курская операция Сил обороны Украины помешала наступлению армии РФ на Запорожье и вынудила Россию изменить тактику.
- Силы обороны Украины контролируют около 800 кв км в Курской области, снизив площадь после операции, но существенно ослабив противника.
- Операция началась 6 августа и привела к значительным потерям в личном составе армии РФ, оцениваемым в 25 тыс человек.
- Российская группировка на территории возросла до 59 тыс человек, включая бригаду морской пехоты тихоокеанского флота, известную жестокостью против украинских военнопленных.
- Курская операция ВСУ стала решающим фактором, предотвратившим наступление РФ на Запорожье и принесшим заметные потери российской армии.
Курская операция ВСУ помешала наступлению РФ на Запорожье
По информации источников, некоторые подразделения россиян были сняты с Донецкой области, в частности с Покровского и Кураховского направлений.
Так, в начале Курской операции ВСУ противостояло 40 тысяч российских военных. Сейчас российская группировка выросла до 59 тысяч, и командование РФ планирует довести ее до 60 тысяч.
Среди них 155 бригада морской пехоты тихоокеанского флота РФ, известная зверствами против украинских военнопленных.
Операция Сил обороны Украины в Курской области началась 6 августа 15 августа.
Силы обороны Украины контролируют 800 кв км Курщины
Силы обороны Украины сейчас контролируют около 800 кв. км Курской области России.
Об этом сообщили высокопоставленные источники в ВСУ.
За операцию контролируемая украинскими военными площадь сократилась до 800 кв км, однако продвижение россиян стоило им дорого — потери личного состава армии РФ составили 25 тыс человек.
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