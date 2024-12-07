Курская операция. Сырский раскрыл неожиданные подробности
Категория
Украина
Дата публикации

Курская операция. Сырский раскрыл неожиданные подробности

Сырский
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Командование украинской армии тщательно готовилось к проведению контрнаступления в Курской области. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Главные тезисы

  • Командование украинской армии готовилось к проведению контрнаступления в Курской области с учетом опыта предыдущих наступлений.
  • Александр Сырский перед началом наступления объяснил всем главные цели и пожелал украинским воинам успеха.
  • Россия готовила свою территорию к обороне, но не смогла защитить собственные земли.

Как проходила подготовка к контрнаступлению в Курской области

По словам Сырского, генералы учитывали опыт предыдущих наступлений на фронте, а также обсуждали разные сценарии развития событий.

Была у нас задача минимум и максимум. Конечно, мы учли опыт ведения Харьковской операции (в 2022 году — ред.). Это не преувеличение, мы действительно учитывали этот опыт, с учетом того, что и местность была похожа.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Как утверждает Сырский, за 2 дня до начала наступления он объездил все подразделения, объяснил всем главную цель и пожелал украинским воинам успеха.

Главнокомандующий ВСУ также обращает внимание на то, что страна-агрессорка Россия очень тщательно готовила свою территорию к обороне.

По его словам, на Курщине была мощная оборонительная линия, включая минные поля различной конфигурации.

И главное — на основных направлениях, доступных для наступления наших войск, были устроены хорошо подготовленные оборонительные сооружения, — поделился Сырский.

Путин принял новое неожиданное кадровое решение

Недавно нелегитимный президент РФ Владимир Путин отправил в отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова.

Следует отметить, что на его место он назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна.

Аналитики обращают внимание на то, что это уже вторая за год смена руководства области, причиной которой стал "хаос" после операции ВСУ и проваленной обороны.

По словам анонимных источников, замену Смирнову в Кремле начали искать еще в начале ноября, но кандидатуру Хинштейна согласовали буквально накануне.

Главными проблемами, с которыми не справился Смирнов, называют недовольство и протесты переселенцев из контролируемых ВСУ районов, а также конфликты с главами муниципальных образований, которых губернатору не удалось сместить.

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