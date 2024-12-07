Командование украинской армии тщательно готовилось к проведению контрнаступления в Курской области. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Как проходила подготовка к контрнаступлению в Курской области

По словам Сырского, генералы учитывали опыт предыдущих наступлений на фронте, а также обсуждали разные сценарии развития событий.

Была у нас задача минимум и максимум. Конечно, мы учли опыт ведения Харьковской операции (в 2022 году — ред.). Это не преувеличение, мы действительно учитывали этот опыт, с учетом того, что и местность была похожа. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Как утверждает Сырский, за 2 дня до начала наступления он объездил все подразделения, объяснил всем главную цель и пожелал украинским воинам успеха.

Главнокомандующий ВСУ также обращает внимание на то, что страна-агрессорка Россия очень тщательно готовила свою территорию к обороне.

По его словам, на Курщине была мощная оборонительная линия, включая минные поля различной конфигурации.

И главное — на основных направлениях, доступных для наступления наших войск, были устроены хорошо подготовленные оборонительные сооружения, — поделился Сырский. Поделиться

Путин принял новое неожиданное кадровое решение

Недавно нелегитимный президент РФ Владимир Путин отправил в отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова.

Следует отметить, что на его место он назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна.

Аналитики обращают внимание на то, что это уже вторая за год смена руководства области, причиной которой стал "хаос" после операции ВСУ и проваленной обороны.

По словам анонимных источников, замену Смирнову в Кремле начали искать еще в начале ноября, но кандидатуру Хинштейна согласовали буквально накануне.