На Запоріжжі ситуація стрімко загострюється — що замислила Росія

Армія РФ продовжує активно нарощувати зусилля на Запорізькому напрямку. Вона суттєво наростила кількість артилерійських обстрілів, а також не припиняє завдавати потужних авіаударів.
Головні тези:
- Російські загарбники активно намагаються проводити штурми, шукаючи слабкі місця в обороні України.
- Атака РФ на Запоріжжя призвела до жертв серед цивільного населення та завдання шкоди місту.
Що відбувається у Запорізькій області
З заявою з цього приводу виступив спікер "Легіону Свободи" Костянтин Денисов.
За його словами, російські загарбники активно намагаються проводити штурми.
Костянтин Денисов озвучив прогноз, що подібний розвиток подій був передбачуваним.
Як відомо, напередодні російські загарбники активно проводили бойове злагодження своїх десантно-штурмових підрозділів.
Сили оборони України бачили, як ворог тренував свою піхоту, а також взаємодію з бронетехнікою.
Атака РФ на Запоріжжя — останні подробиці
Як уже згадувалося раніше, ввечері 6 грудня російська армія атакувала Запоріжжя.
Уже вночі 7 грудня ДСНС України офіційно повідомила про завершення аварійно-рятувальних робіт у Запоріжжі.
Місцева влада заявила, що серед 24 травмованих — чотиримісячне немовля, діти 4 та 11 років.
Також, за даними ДСНС, у результаті авіаудару по місту загинули 10 людей, 8 із них перебували в автомобілях.
На місці події працювали відповідні екстрені та комунальні служби міста.
Окрім того, вказано, що для ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучалося 32 рятувальника та 8 одиниць техніки.
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