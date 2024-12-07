На Запоріжжі ситуація стрімко загострюється — що замислила Росія
Категорія
Україна
Дата публікації

На Запоріжжі ситуація стрімко загострюється — що замислила Росія

ЗСУ
Джерело:  Київ24

Армія РФ продовжує активно нарощувати зусилля на Запорізькому напрямку. Вона суттєво наростила кількість артилерійських обстрілів, а також не припиняє завдавати потужних авіаударів. 

Головні тези:

  • Російські загарбники активно намагаються проводити штурми, шукаючи слабкі місця в обороні України.
  • Атака РФ на Запоріжжя призвела до жертв серед цивільного населення та завдання шкоди місту.

Що відбувається у Запорізькій області

З заявою з цього приводу виступив спікер "Легіону Свободи" Костянтин Денисов.

За його словами, російські загарбники активно намагаються проводити штурми.

Їхні піхотні штурмові групи хочуть намацати слабкі місця в нашій обороні, а також під прикриттям бронетехніки відпрацьовують постійно ворожі танки, обстрілюють ті ж самі БТРи, — розповідає речник.

Костянтин Денисов озвучив прогноз, що подібний розвиток подій був передбачуваним.

Як відомо, напередодні російські загарбники активно проводили бойове злагодження своїх десантно-штурмових підрозділів.

Сили оборони України бачили, як ворог тренував свою піхоту, а також взаємодію з бронетехнікою.

Ми ж всі чудово розуміли для чого вони це все робили, тому вже зараз бачимо, що вони поступово такі зведені групи починають кидати на штурми, — наголосив Костянтин Денисов.

Атака РФ на Запоріжжя — останні подробиці

Як уже згадувалося раніше, ввечері 6 грудня російська армія атакувала Запоріжжя.

Уже вночі 7 грудня ДСНС України офіційно повідомила про завершення аварійно-рятувальних робіт у Запоріжжі.

Місцева влада заявила, що серед 24 травмованих — чотиримісячне немовля, діти 4 та 11 років.

Також, за даними ДСНС, у результаті авіаудару по місту загинули 10 людей, 8 із них перебували в автомобілях.

На місці події працювали відповідні екстрені та комунальні служби міста.

Окрім того, вказано, що для ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучалося 32 рятувальника та 8 одиниць техніки.

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