На Запоріжжі ситуація стрімко загострюється — що замислила Росія

Армія РФ продовжує активно нарощувати зусилля на Запорізькому напрямку. Вона суттєво наростила кількість артилерійських обстрілів, а також не припиняє завдавати потужних авіаударів.

Що відбувається у Запорізькій області

З заявою з цього приводу виступив спікер "Легіону Свободи" Костянтин Денисов.

За його словами, російські загарбники активно намагаються проводити штурми.

Їхні піхотні штурмові групи хочуть намацати слабкі місця в нашій обороні, а також під прикриттям бронетехніки відпрацьовують постійно ворожі танки, обстрілюють ті ж самі БТРи, — розповідає речник. Поширити

Костянтин Денисов озвучив прогноз, що подібний розвиток подій був передбачуваним.

Як відомо, напередодні російські загарбники активно проводили бойове злагодження своїх десантно-штурмових підрозділів.

Сили оборони України бачили, як ворог тренував свою піхоту, а також взаємодію з бронетехнікою.

Ми ж всі чудово розуміли для чого вони це все робили, тому вже зараз бачимо, що вони поступово такі зведені групи починають кидати на штурми, — наголосив Костянтин Денисов. Поширити

Атака РФ на Запоріжжя — останні подробиці

Як уже згадувалося раніше, ввечері 6 грудня російська армія атакувала Запоріжжя.

Уже вночі 7 грудня ДСНС України офіційно повідомила про завершення аварійно-рятувальних робіт у Запоріжжі.

Місцева влада заявила, що серед 24 травмованих — чотиримісячне немовля, діти 4 та 11 років.

Також, за даними ДСНС, у результаті авіаудару по місту загинули 10 людей, 8 із них перебували в автомобілях.

На місці події працювали відповідні екстрені та комунальні служби міста.