В Запорожье ситуация стремительно обостряется — что задумала Россия

Армия РФ продолжает активно наращивать усилия в Запорожском направлении. Она существенно нарастила количество артиллерийских обстрелов, а также не прекращает наносить мощные авиаудары.

Что происходит в Запорожской области

С заявлением по этому поводу выступил спикер "Легиона Свободы" Константин Денисов.

По его словам, российские захватчики активно пытаются проводить штурмы.

Их пехотные штурмовые группы хотят нащупать слабые места в нашей обороне, а также под прикрытием бронетехники отрабатывают постоянно вражеские танки, обстреливают те же БТРы, — рассказывает спикер. Поделиться

Константин Денисов озвучил прогноз, что подобное развитие событий было предсказуемым.

Как известно, накануне российские захватчики активно проводили боевое согласование своих десантно-штурмовых подразделений.

Силы обороны Украины видели, как враг тренировал свою пехоту, а также взаимодействие с бронетехникой.

Мы все прекрасно понимали для чего они это все делали, поэтому уже сейчас видим, что они постепенно такие сводные группы начинают бросать на штурмы, — подчеркнул Константин Денисов. Поделиться

Атака РФ на Запорожье — последние подробности

Как уже упоминалось ранее, вечером 6 декабря российская армия атаковала Запорожье.

Уже ночью 7 декабря ГСЧС Украины официально сообщила о завершении аварийно-спасательных работ в Запорожье.

Местные власти заявили, что среди 24 травмированных — четырехмесячный младенец, дети 4 и 11 лет.

Также, по данным ГСЧС, в результате авиаудара по городу погибли 10 человек, 8 из них находились в автомобилях.

На месте происшествия работали экстренные и коммунальные службы города.