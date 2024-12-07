В Запорожье ситуация стремительно обостряется — что задумала Россия

Армия РФ продолжает активно наращивать усилия в Запорожском направлении. Она существенно нарастила количество артиллерийских обстрелов, а также не прекращает наносить мощные авиаудары.
Главные тезисы
- Российские захватчики активно пытаются проводить штурмы в поисках слабых мест в обороне Украины.
- Атака РФ на Запорожье привела к жертвам среди гражданского населения.
Что происходит в Запорожской области
С заявлением по этому поводу выступил спикер "Легиона Свободы" Константин Денисов.
По его словам, российские захватчики активно пытаются проводить штурмы.
Константин Денисов озвучил прогноз, что подобное развитие событий было предсказуемым.
Как известно, накануне российские захватчики активно проводили боевое согласование своих десантно-штурмовых подразделений.
Силы обороны Украины видели, как враг тренировал свою пехоту, а также взаимодействие с бронетехникой.
Атака РФ на Запорожье — последние подробности
Как уже упоминалось ранее, вечером 6 декабря российская армия атаковала Запорожье.
Уже ночью 7 декабря ГСЧС Украины официально сообщила о завершении аварийно-спасательных работ в Запорожье.
Местные власти заявили, что среди 24 травмированных — четырехмесячный младенец, дети 4 и 11 лет.
Также, по данным ГСЧС, в результате авиаудара по городу погибли 10 человек, 8 из них находились в автомобилях.
На месте происшествия работали экстренные и коммунальные службы города.
Кроме того, указано, что для ликвидации последствий вражеского обстрела привлекли 32 спасателя и 8 единиц техники.
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