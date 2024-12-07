ГУР раскрыло масштабы поражения ключевых объектов на территории РФ

Атаки Украины на РФ оказались максимально эффективными

Андрей Юсов обратил внимание на то, что на территории России "регулярно что-то горит".

Что важно понимать, речь идет не только о НПЗ и складах боеприпасов, а и о спиртзаводах. Каждый удар украинских сил преследует цель ослабить врага и его военную машину.

Есть статистика, открытые данные. Треть производства в той или иной степени повреждена, поражена. Андрей Юсов Представитель ГУР МОУ

Нельзя также игнорировать тот факт, что российские захватчики каждый раз испытывают большие проблемы с восстановлением, поскольку речь идет об импортном оборудовании.

На фоне мощных санкций с снабжением этого оборудования у врага есть большие проблемы. Что важно понимать, это не те устройства, которые можно завезти нелегально или контрабандой.

Андрей Юсов также напомнил, что украинские силы никогда не атакуют гражданские объекты.

Когда мы говорим о НПЗ, это те же НПЗ, которые заправляют вражескую технику, танки, самолеты и все то, что стреляет, пускает ракеты в сторону Украины. Это те же НПЗ, которые продают нефтепродукты и финансируют российскую военную агрессию против Украины, — объяснил представитель украинской военной разведки. Поделиться

Потери армии РФ по состоянию на 7 декабря 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.12.24 ориентировочно составили: