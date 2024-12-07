ГУР раскрыло масштабы поражения ключевых объектов на территории РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР раскрыло масштабы поражения ключевых объектов на территории РФ

ЦПД
пожар
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Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал, какие успехи удалось достичь Силам обороны Украины в уничтожении важных целей в страна-агрессорке России.

Главные тезисы

  • Успешные атаки украинских сил на ключевые объекты РФ демонстрируют эффективность борьбы с врагом.
  • Атаки направлены на ослабление вражеской военной машины.
  • Статистика указывает на то, что значительная часть производства на территории РФ повреждена или уничтожена в результате ударов Украины.

Атаки Украины на РФ оказались максимально эффективными

Андрей Юсов обратил внимание на то, что на территории России "регулярно что-то горит".

Что важно понимать, речь идет не только о НПЗ и складах боеприпасов, а и о спиртзаводах. Каждый удар украинских сил преследует цель ослабить врага и его военную машину.

Есть статистика, открытые данные. Треть производства в той или иной степени повреждена, поражена.

Андрей Юсов

Андрей Юсов

Представитель ГУР МОУ

Нельзя также игнорировать тот факт, что российские захватчики каждый раз испытывают большие проблемы с восстановлением, поскольку речь идет об импортном оборудовании.

На фоне мощных санкций с снабжением этого оборудования у врага есть большие проблемы. Что важно понимать, это не те устройства, которые можно завезти нелегально или контрабандой.

Андрей Юсов также напомнил, что украинские силы никогда не атакуют гражданские объекты.

Когда мы говорим о НПЗ, это те же НПЗ, которые заправляют вражескую технику, танки, самолеты и все то, что стреляет, пускает ракеты в сторону Украины. Это те же НПЗ, которые продают нефтепродукты и финансируют российскую военную агрессию против Украины, — объяснил представитель украинской военной разведки.

Потери армии РФ по состоянию на 7 декабря 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 751910 (+1300) человек,

  • танков — 9514 (+0) ед,

  • боевых бронированных машин — 19535 (+17) ед,

  • артиллерийских систем — 21055 (+12) ед,

  • РСЗО — 1253 (+0) ед,

  • средств ПВО — 1022 (+2) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 329 (+0) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 20042 (+19) ед,

  • крылатых ракет — 2857 (+0) ед,

  • кораблей /катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 30948 (+49) ед,

  • специальной техники — 3633 (+0) ед.

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