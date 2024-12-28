ГУР устроило диверсию на российской железной дороге под Москвой — видео

В Московской области ночью 27 декабря в результате взрыва Главным управлением разведки МО Украины были уничтожены вагоны грузового поезда, обеспечивавшие логистику российской армии.
Главные тезисы
- ГУР устроило диверсию на железной дороге под Москвой, поражая логистику российской армии.
- Активные действия украинских разведчиков наносят серьезные потери и осложняют ситуацию для российской стороны.
- Диверсии на российских железных дорогах свидетельствуют о поддержке национальной безопасности и борьбе с оккупантами.
- События в России указывают на нестабильность ситуации в стране-агрессоре и страх вождей перед потерей контроля внутри страны.
ГУР устроило диверсию на российской железной дороге под Москвой
Об этом в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
27 декабря в час ночи на железнодорожной станции Воскресенск Московской области произошел взрыв, уничтоживший вагоны грузового поезда. РФ использовала их для обеспечения логистики своей армии.
Масштаб нанесенного ущерба устанавливается.
В России снова "бавовна"
В стране-агрессоре России неизвестные устроили новую громкую диверсию и взорвали железнодорожное полотно.
Как сообщает Главное управление разведки Украины, это еще один удар по логистике врага.
14 декабря 2024 года в ульяновске на россии взрыв разрушил железнодорожное полотно ― военная логистика оккупационной армии РФ испытала очередное осложнение — говорится в сообщении ГУР.
Согласно данным украинских разведчиков, взрыв прогремел в железнодорожном районе Ульяновска, на линии недалеко от реки Свиага — в нескольких километрах от местного локомотивного депо и Ульяновского моторного завода.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-