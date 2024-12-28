ГУР устроило диверсию на российской железной дороге под Москвой — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

ГУР устроило диверсию на российской железной дороге под Москвой — видео

ГУР
Железная дорога
Читати українською

В Московской области ночью 27 декабря в результате взрыва Главным управлением разведки МО Украины были уничтожены вагоны грузового поезда, обеспечивавшие логистику российской армии.

Главные тезисы

  • ГУР устроило диверсию на железной дороге под Москвой, поражая логистику российской армии.
  • Активные действия украинских разведчиков наносят серьезные потери и осложняют ситуацию для российской стороны.
  • Диверсии на российских железных дорогах свидетельствуют о поддержке национальной безопасности и борьбе с оккупантами.
  • События в России указывают на нестабильность ситуации в стране-агрессоре и страх вождей перед потерей контроля внутри страны.

ГУР устроило диверсию на российской железной дороге под Москвой

Об этом в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

27 декабря в час ночи на железнодорожной станции Воскресенск Московской области произошел взрыв, уничтоживший вагоны грузового поезда. РФ использовала их для обеспечения логистики своей армии.

Масштаб нанесенного ущерба устанавливается.

Судя по пылу российской пропаганды, которая, пытаясь скрыть последствия грохота, лжет о якобы отсутствии пожара на территории железнодорожного депо Воскресенская, страх вождей Кремля перед внутренним сопротивлением путинскому режиму и потерей контроля внутри страны серьезно растет, — подчеркнули в ГУР.

В России снова "бавовна"

В стране-агрессоре России неизвестные устроили новую громкую диверсию и взорвали железнодорожное полотно.

Как сообщает Главное управление разведки Украины, это еще один удар по логистике врага.

14 декабря 2024 года в ульяновске на россии взрыв разрушил железнодорожное полотно ― военная логистика оккупационной армии РФ испытала очередное осложнение — говорится в сообщении ГУР.

Согласно данным украинских разведчиков, взрыв прогремел в железнодорожном районе Ульяновска, на линии недалеко от реки Свиага — в нескольких километрах от местного локомотивного депо и Ульяновского моторного завода.

ГУР также напоминает о том, что 11 декабря в Брянске сгорело два магистральных тепловоза государства-агрессорки.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР раскрыло масштабы поражения ключевых объектов на территории РФ
ЦПД
пожар
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Мощная "бавовна" в Брянске. ГУР раскрыло новые детали атаки
пожар
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР показало уничтожение российского истребителя Су-30 — видео
ГУР
Су-30

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?