В Московской области ночью 27 декабря в результате взрыва Главным управлением разведки МО Украины были уничтожены вагоны грузового поезда, обеспечивавшие логистику российской армии.

ГУР устроило диверсию на российской железной дороге под Москвой

Об этом в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

27 декабря в час ночи на железнодорожной станции Воскресенск Московской области произошел взрыв, уничтоживший вагоны грузового поезда. РФ использовала их для обеспечения логистики своей армии.

Масштаб нанесенного ущерба устанавливается.

Судя по пылу российской пропаганды, которая, пытаясь скрыть последствия грохота, лжет о якобы отсутствии пожара на территории железнодорожного депо Воскресенская, страх вождей Кремля перед внутренним сопротивлением путинскому режиму и потерей контроля внутри страны серьезно растет, — подчеркнули в ГУР. Поделиться

В России снова "бавовна"

В стране-агрессоре России неизвестные устроили новую громкую диверсию и взорвали железнодорожное полотно.

Как сообщает Главное управление разведки Украины, это еще один удар по логистике врага.

14 декабря 2024 года в ульяновске на россии взрыв разрушил железнодорожное полотно ― военная логистика оккупационной армии РФ испытала очередное осложнение — говорится в сообщении ГУР.

Согласно данным украинских разведчиков, взрыв прогремел в железнодорожном районе Ульяновска, на линии недалеко от реки Свиага — в нескольких километрах от местного локомотивного депо и Ульяновского моторного завода.