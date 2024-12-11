Мощная "бавовна" в Брянске. ГУР раскрыло новые детали атаки

В ночь на 11 декабря беспилотники ГУР МО и Сил Обороны Украины совершили атаку на топливно-энергетический комплекс в Брянской области страны-агрессорки России. Об этом сообщают источники online в украинской военной разведке.

Украинские силы активно уничтожают вражеские объекты

Согласно данным источников в разведке, огневое поражение нефтебазы "Нефтебаза Брянская" произошло в период между 00:00 и 00:30 11 декабря.

Инсайдер также подтвердил, что в результате ударов "неугомонных птиц" удалось поразить по меньшей мере две цистерны топливно-энергетического комплекса.

Представители Сил Обороны Украины обращают внимание на то, что данный объект напрямую задействован в поддержке российской агрессии против Украины.

В первую очередь речь идет об обеспечении оккупационной армии горюче-смазочными материалами.

Результатами атаки, в частности, предрождественскими фейерверками на нефтебазе, с увлечением делятся местные жители в соцсетях, — рассказывают источники в разведке. Поделиться

Российский Таганрог также попал под удар

В ночь на 11 декабря ракеты якобы атаковали город Таганрог Ростовской области. Согласно последним данным, повреждено промышленное предприятие и сгорело 14 автомобилей.

С заявлением по этому поводу выступил и. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Сегодня ночью ракетной атаке подвергся Таганрог. Повреждения получили промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке, — заявил ставленник Кремля в регионе. Поделиться

Местные СМИ утверждают, что жители Таганрога жаловались на многочисленные взрывы и стрельбу.