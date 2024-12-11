Мощная "бавовна" в Брянске. ГУР раскрыло новые детали атаки

В ночь на 11 декабря беспилотники ГУР МО и Сил Обороны Украины совершили атаку на топливно-энергетический комплекс в Брянской области страны-агрессорки России. Об этом сообщают источники online в украинской военной разведке.
Главные тезисы
- В результате ударов были поражены цистерны топливно-энергетического комплекса, который обеспечивал поддержку российской агрессии против Украины.
- Таганрог Ростовской области также попал под удар, что повлекло повреждения промышленного предприятия врага.
Украинские силы активно уничтожают вражеские объекты
Согласно данным источников в разведке, огневое поражение нефтебазы "Нефтебаза Брянская" произошло в период между 00:00 и 00:30 11 декабря.
Инсайдер также подтвердил, что в результате ударов "неугомонных птиц" удалось поразить по меньшей мере две цистерны топливно-энергетического комплекса.
Представители Сил Обороны Украины обращают внимание на то, что данный объект напрямую задействован в поддержке российской агрессии против Украины.
В первую очередь речь идет об обеспечении оккупационной армии горюче-смазочными материалами.
Российский Таганрог также попал под удар
В ночь на 11 декабря ракеты якобы атаковали город Таганрог Ростовской области. Согласно последним данным, повреждено промышленное предприятие и сгорело 14 автомобилей.
С заявлением по этому поводу выступил и. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Местные СМИ утверждают, что жители Таганрога жаловались на многочисленные взрывы и стрельбу.
По словам очевидцев, было слышно, по меньшей мере, 10 взрывов над Таганрогом, которые начались в 4:20 утра по местному времени.
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