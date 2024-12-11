В Брянске сгорели два магистральных тепловоза — они обеспечивали логистику армии РФ

5 декабря в железнодорожном депо русского Брянска произошел пожар. В результате сгорели два магистральных тепловоза.

Украинская разведка рассказала о новой "бавовне" в Брянске

Как сообщает ГУР, сгоревшие тепловозы обеспечивали логистические нужды российской оккупационной армии.

Процесс загадочного уничтожения или вывода из строя объектов, используемых государством-агрессором в геноцидной войне против Украины, не прекращается. Поделиться

Силы обороны Украины поразили нефтебазу в Брянске

В ночь на 11 декабря Силы обороны Украины нанесли удар по российской нефтебазе в Брянской области РФ. В результате атаки там вспыхнул масштабный пожар.

Как говорится, речь идет о ЧП "Брянск" — наливном пункте нефтепровода "Дружба", основной функцией которого является прием, хранение, распределение и отгрузка дизельного топлива на автоцистерны и железнодорожный транспорт.

Этот ЧП активно используется для снабжения оккупационной армии РФ.

По имеющейся информации есть попадания по нефтебазе с последующим возгоранием. Начался массированный пожар. В то же время, результаты боевой работы уточняются.