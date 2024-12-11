В Брянске сгорели два магистральных тепловоза — они обеспечивали логистику армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Брянске сгорели два магистральных тепловоза — они обеспечивали логистику армии РФ

ГУР
В Брянске сгорели два магистральных тепловоза — они обеспечивали логистику армии РФ
Читати українською

5 декабря в железнодорожном депо русского Брянска произошел пожар. В результате сгорели два магистральных тепловоза.

Главные тезисы

  • В Брянске произошел пожар, во время которого сгорели два магистральных тепловоза, которые обеспечивали логистику российской армии.
  • Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе в Брянске, активно используемому для поставки оккупационной армии РФ.
  • События в Брянске являются частью геополитического конфликта и подтверждают активность украинской разведки и сил обороны в противостоянии с государством-агрессором.
  • Возгорание тепловозов и нефтебазы свидетельствует о продолжении процесса вывода из строя объектов, используемых российской армией в войне против Украины.

Украинская разведка рассказала о новой "бавовне" в Брянске

Как сообщает ГУР, сгоревшие тепловозы обеспечивали логистические нужды российской оккупационной армии.

Процесс загадочного уничтожения или вывода из строя объектов, используемых государством-агрессором в геноцидной войне против Украины, не прекращается.

Силы обороны Украины поразили нефтебазу в Брянске

В ночь на 11 декабря Силы обороны Украины нанесли удар по российской нефтебазе в Брянской области РФ. В результате атаки там вспыхнул масштабный пожар.

Как говорится, речь идет о ЧП "Брянск" — наливном пункте нефтепровода "Дружба", основной функцией которого является прием, хранение, распределение и отгрузка дизельного топлива на автоцистерны и железнодорожный транспорт.

Этот ЧП активно используется для снабжения оккупационной армии РФ.

По имеющейся информации есть попадания по нефтебазе с последующим возгоранием. Начался массированный пожар. В то же время, результаты боевой работы уточняются.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны Украины поразили арсенал ГРАУ РФ в Брянской области
Генштаб ВСУ
Силы обороны Украины поразили арсенал ГРАУ РФ в Брянской области
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В российском Брянске пылает нефтебаза после атаки дронов — видео
В российском Брянске пылает нефтебаза после атаки дронов — видео
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны Украины поразили нефтебазу в Брянске
Генштаб ВСУ
Силы обороны Украины поразили нефтебазу в Брянске

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?