5 декабря в железнодорожном депо русского Брянска произошел пожар. В результате сгорели два магистральных тепловоза.
Главные тезисы
- В Брянске произошел пожар, во время которого сгорели два магистральных тепловоза, которые обеспечивали логистику российской армии.
- Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе в Брянске, активно используемому для поставки оккупационной армии РФ.
- События в Брянске являются частью геополитического конфликта и подтверждают активность украинской разведки и сил обороны в противостоянии с государством-агрессором.
- Возгорание тепловозов и нефтебазы свидетельствует о продолжении процесса вывода из строя объектов, используемых российской армией в войне против Украины.
Украинская разведка рассказала о новой "бавовне" в Брянске
Как сообщает ГУР, сгоревшие тепловозы обеспечивали логистические нужды российской оккупационной армии.
Силы обороны Украины поразили нефтебазу в Брянске
В ночь на 11 декабря Силы обороны Украины нанесли удар по российской нефтебазе в Брянской области РФ. В результате атаки там вспыхнул масштабный пожар.
Как говорится, речь идет о ЧП "Брянск" — наливном пункте нефтепровода "Дружба", основной функцией которого является прием, хранение, распределение и отгрузка дизельного топлива на автоцистерны и железнодорожный транспорт.
Этот ЧП активно используется для снабжения оккупационной армии РФ.
По имеющейся информации есть попадания по нефтебазе с последующим возгоранием. Начался массированный пожар. В то же время, результаты боевой работы уточняются.
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