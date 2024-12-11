У Брянську згоріли два магістральні тепловози — вони забезпечували логістику армії РФ

5 грудня у залізничному депо російського Брянську сталася пожежа. Внаслідок цього згоріли два магістральні тепловози.

Українська розвідка розповіла про нову “бавовну” у Брянську

Як повідомляє ГУР, згорілі тепловози забезпечували логістичні потреби російської окупаційної армії.

Процес загадкового знищення або виведення з ладу об’єктів, які використовуються державою-агресором у геноцидній війні проти України, не припиняється. Поширити

Сили оборони України уразили нафтобазу у Брянську РФ

У ніч на 11 грудня Сили оборони України завдали удар по російській нафтобазі, що у Брянській області РФ.Внаслідок атаки там спалахнула масштабна пожежа.

Як зазначається, йдеться про НП "Брянськ" — наливний пункт нафтопроводу "Дружба", основною функцією якого є прийом, зберігання, розподіл та відвантаження дизельного пального на автоцистерни та залізничний транспорт.

Цей НП активно використовується для постачання окупаційної армії РФ.

За наявною інформацією є влучання по нафтобазі з подальшим загорянням. Розпочалася масована пожежа. Водночас результати бойової роботи уточнюються.