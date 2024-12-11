У Брянську згоріли два магістральні тепловози — вони забезпечували логістику армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Брянську згоріли два магістральні тепловози — вони забезпечували логістику армії РФ

ГУР
У Брянську згоріли два магістральні тепловози — вони забезпечували логістику армії РФ

5 грудня у залізничному депо російського Брянську сталася пожежа. Внаслідок цього згоріли два магістральні тепловози. 

Головні тези:

  • У Брянську сталася пожежа, під час якої згоріли два магістральні тепловози, які забезпечували логістику російської армії.
  • Сили оборони України завдали удар по нафтобазі в Брянську, яка активно використовується для постачання окупаційної армії РФ.
  • Події у Брянську є частиною геополітичного конфлікту та підтверджують активність української розвідки та сил оборони у протистоянні з державою-агресором.
  • Загоряння тепловозів та нафтобази свідчить про продовження процесу виведення з ладу об'єктів, які використовуються російською армією у війні проти України.

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Як повідомляє ГУР, згорілі тепловози забезпечували логістичні потреби російської окупаційної армії.

Процес загадкового знищення або виведення з ладу об’єктів, які використовуються державою-агресором у геноцидній війні проти України, не припиняється.

Сили оборони України уразили нафтобазу у Брянську РФ

У ніч на 11 грудня Сили оборони України завдали удар по російській нафтобазі, що у Брянській області РФ.Внаслідок атаки там спалахнула масштабна пожежа.

Як зазначається, йдеться про НП "Брянськ" — наливний пункт нафтопроводу "Дружба", основною функцією якого є прийом, зберігання, розподіл та відвантаження дизельного пального на автоцистерни та залізничний транспорт.

Цей НП активно використовується для постачання окупаційної армії РФ.

За наявною інформацією є влучання по нафтобазі з подальшим загорянням. Розпочалася масована пожежа. Водночас результати бойової роботи уточнюються.

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