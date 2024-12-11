Потужна "бавовна" у Брянську. ГУР розкрило нові деталі атаки

У ніч на 11 грудня безпілотники ГУР МО та Сил Оборони України здійснили атаку на паливно-енергетичний комплекс у Брянський області країни-агресорки Росії. Про це повідомляють джерела online.ua в українській воєнній розвідці.
Головні тези:
- Внаслідок ударів було уражено цистерни паливно-енергетичного комплексу, який забезпечував підтримку російської агресії проти України.
- Таганрог Ростовської області також потрапив під удар, що призвело до пошкоджень промислового підприємства ворога.
“Невгамовні пташки” ГУР активно знищують ворожі об'єкти
Згідно з даними джерел у розвідці, вогневе ураження нафтобази “Нєфтєбаза Брянская” відбулося в період між 00:00 та 00:30 11 грудня.
Інсайдер також підтвердив, що в результаті ударів “невгамовних пташок” вдалося уразити щонайменше дві цистерни паливно-енергетичного комплексу.
Представники Сил Оборони України звертають увагу на те, що даний обʼєкт безпосередньо задіяний в підтримці російської агресії проти України.
Насамперед йдеться про забезпечення окупаційної армії паливно-мастильними матеріалами.
Російський Таганрог також потрапив під удар
У ніч проти 11 грудня ракети нібито атакували місто Таганрог Ростовської області. Згідно з останніми даними, пошкоджене промислове підприємство і згоріло 14 автомобілів.
З заявою з цього приводу виступив в.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар.
Місцеві ЗМІ стверджують, що мешканці Таганрога скаржилися на численні вибухи і стрілянину.
За словами очевидців, було чутно щонайменше 10 вибухів над Таганрогом, які почалися о 4:20 ранку за місцевим часом.
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