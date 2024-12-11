Потужна "бавовна" у Брянську. ГУР розкрило нові деталі атаки
Категорія
Події
Дата публікації

Потужна "бавовна" у Брянську. ГУР розкрило нові деталі атаки

пожежа
Джерело:  online.ua

У ніч на 11 грудня безпілотники ГУР МО та Сил Оборони України здійснили атаку на паливно-енергетичний комплекс у Брянський області країни-агресорки Росії. Про це повідомляють джерела online.ua в українській воєнній розвідці.

Головні тези:

  • Внаслідок ударів було уражено цистерни паливно-енергетичного комплексу, який забезпечував підтримку російської агресії проти України.
  • Таганрог Ростовської області також потрапив під удар, що призвело до пошкоджень промислового підприємства ворога.

“Невгамовні пташки” ГУР активно знищують ворожі об'єкти

Згідно з даними джерел у розвідці, вогневе ураження нафтобази “Нєфтєбаза Брянская” відбулося в період між 00:00 та 00:30 11 грудня.

Інсайдер також підтвердив, що в результаті ударів “невгамовних пташок” вдалося уразити щонайменше дві цистерни паливно-енергетичного комплексу.

Представники Сил Оборони України звертають увагу на те, що даний обʼєкт безпосередньо задіяний в підтримці російської агресії проти України.

Насамперед йдеться про забезпечення окупаційної армії паливно-мастильними матеріалами.

Результатами атаки, зокрема передріздвянами феєрверками на нафтобазі, із захопленням діляться місцеве населення у соцмережах, — розповідають джерела у розвідці.

Російський Таганрог також потрапив під удар

У ніч проти 11 грудня ракети нібито атакували місто Таганрог Ростовської області. Згідно з останніми даними, пошкоджене промислове підприємство і згоріло 14 автомобілів.

З заявою з цього приводу виступив в.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар.

Сьогодні вночі ракетної атаки зазнав Таганрог. Пошкоджень зазнало промислове підприємство, згоріло 14 автомобілів на парковці, — заявив ставленик Кремля у регіоні.

Місцеві ЗМІ стверджують, що мешканці Таганрога скаржилися на численні вибухи і стрілянину.

За словами очевидців, було чутно щонайменше 10 вибухів над Таганрогом, які почалися о 4:20 ранку за місцевим часом.

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