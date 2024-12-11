У Запоріжжі кількість загиблих зросла до 8 внаслідок удару РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Запоріжжі кількість загиблих зросла до 8 внаслідок удару РФ

Іван Федоров / Запорізька ОВА
У Запоріжжі кількість загиблих зросла до 8 внаслідок удару РФ

У Запоріжжі рятувальники з-під завалів деблокували тіло ще однієї загиблої людини внаслідок атаки РФ 10 грудня. Загалом кількість загиблих зросла до восьми. 

Головні тези:

  • Російський ракетний удар спричинив трагічні наслідки в Запоріжжі.
  • Кількість загиблих зросла до 8 осіб, серед постраждалих є діти.
  • Рятувальники ведуть аварійно-рятувальні роботи для деблокування постраждалих з-під завалів.
  • Запорізька ОВА та служби рятувальників залучені до надання допомоги постраждалим.
  • Ситуація в Запоріжжі залишається напруженою, оскільки існує побоювання за інших можливих постраждалих під завалами.

У Запоріжжі знову зросла кількість загиблих

Вже 8 загиблих. З-під завалів зруйнованої будівлі рятувальники дістали тіло ще однієї людини, — повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Таким чином кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару зросла до 8, ще 22 людини постраждали.

На місці події тривають аварійно-рятувальні роботи. Ймовірно під завалами ще перебувають люди.

10 грудня російські загарбники вдарили по Запоріжжю

10 грудня росіяни атакували Запоріжжя. Окупанти зруйнували приватну клініку та пошкодили розташовані поруч будівлі. 

Внаслідок удару по приватній клініці станом на вечір загинули 4 людини, 21 людина, серед яких одна дитина, дістала поранення.  

Станом на ранок 11 грудня кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до 6.

Увечері 10 грудня рятувальники визволили 2 жінок з-під завалів. Вони самостійно зателефонували на лінію Служби порятунку і повідомили своє місцезнаходження.

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