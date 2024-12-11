Удар РФ по Запоріжжю — кількість загиблих знову зросла

11 грудня кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до 7. Під завалами ще можуть перебувати 5 людей.

У Запоріжжі зросла кількість загиблих до 7 людей

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

В лікарнях залишається 5 постраждалих від ворожої атаки на Запоріжжя. Один з чоловіків у важкому стані у відділенні інтенсивної терапії. Стан інших пацієнтів лікарі оцінюють як середній. На жаль, одна жінка померла, попри всі зусилля медиків, — повідомив голова ОВА. Поширити

За даними поліції, поранення різного ступеня тяжкості отримали 12 жінок, 9 чоловіків та 5-річна дівчинка. Під завалами можуть перебувати 5 людей.

Іван Федоров додав, що внаслідок удару пошкоджені 20 житлових будинків та 3 нежитлові будівлі.

До ліквідації наслідків ворожого удару залучили понад 160 людей та півсотні одиниць техніки.

10 грудня російські загарбники знову вдарили по Запоріжжю

10 грудня росіяни атакували Запоріжжя. Окупанти зруйнували приватну клініку та пошкодили розташовані поруч будівлі.

Внаслідок удару по приватній клініці станом на вечір загинули 4 людини, 21 людина, серед яких одна дитина, дістала поранення.

Станом на ранок 11 грудня кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до 6.

Увечері 10 грудня рятувальники визволили 2 жінок з-під завалів. Вони самостійно зателефонували на лінію Служби порятунку і повідомили своє місцезнаходження.