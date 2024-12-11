У Запоріжжі зросла кількість загиблих та постраждалих внаслідок обстрілу РФ

Станом на ранок 11 грудня кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до 6. Також зросла кількість поранених.
Головні тези:
- У Запоріжжі сталася страшна трагедія: кількість загиблих внаслідок обстрілу зросла до 6 людей, поранених - 22 особи.
- На місці події тривають аварійно-рятувальні роботи, задля врятованих людей працюють усі екстрені служби міста.
- Під завалами можуть перебувати 5 людей, рятувальники ведуть пошуково-рятувальні роботи та вдало визволяють постраждалих.
- Дві жінки, що опинилися під уламками руйнування, були врятовані після тривалої операції рятувальників.
У Запоріжжі вже 6 загиблих внаслідок атаки РФ
Як повідомили в ДСНС, наразі відомо про 6 загиблих громадян, 22 людини постраждали, внаслідок удару у Запоріжжі.
Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. На місці працюють усі екстрені служби міста.
За даними поліції, поранення різного ступеня тяжкості отримали 12 жінок, 9 чоловіків та 5-річна дівчинка. Під завалами можуть перебувати 5 людей.
Рятувальники врятували двох жінок з-під завалів у Запоріжжі
Під час пошуково-рятувальних робіт на лінію Служби порятунку «101» зателефонували дві жінки, які повідомили, що знаходяться під завалами зруйнованої будівлі.
У ході бесіди рятувальники професійно з'ясували деталі, щоб визначити їхнє точне місце перебування.
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