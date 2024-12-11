У Запоріжжі зросла кількість загиблих та постраждалих внаслідок обстрілу РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Запоріжжі зросла кількість загиблих та постраждалих внаслідок обстрілу РФ

ДСНС України
У Запоріжжі зросла кількість загиблих та постраждалих внаслідок обстрілу РФ
Read in English

Станом на ранок 11 грудня кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до 6. Також зросла кількість поранених.

Головні тези:

  • У Запоріжжі сталася страшна трагедія: кількість загиблих внаслідок обстрілу зросла до 6 людей, поранених - 22 особи.
  • На місці події тривають аварійно-рятувальні роботи, задля врятованих людей працюють усі екстрені служби міста.
  • Під завалами можуть перебувати 5 людей, рятувальники ведуть пошуково-рятувальні роботи та вдало визволяють постраждалих.
  • Дві жінки, що опинилися під уламками руйнування, були врятовані після тривалої операції рятувальників.

У Запоріжжі вже 6 загиблих внаслідок атаки РФ

Як повідомили в ДСНС, наразі відомо про 6 загиблих громадян, 22 людини постраждали, внаслідок удару у Запоріжжі.

Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. На місці працюють усі екстрені служби міста.

Фото — ДСНС

За даними поліції, поранення різного ступеня тяжкості отримали 12 жінок, 9 чоловіків та 5-річна дівчинка. Під завалами можуть перебувати 5 людей.

Рятувальники врятували двох жінок з-під завалів у Запоріжжі

Під час пошуково-рятувальних робіт на лінію Служби порятунку «101» зателефонували дві жінки, які повідомили, що знаходяться під завалами зруйнованої будівлі. 

У ході бесіди рятувальники професійно з'ясували деталі, щоб визначити їхнє точне місце перебування.

Отримавши важливу інформацію, надзвичайники за допомогою спецобладнання визволили постраждалих. Більше семи годин жінки перебували під уламками, чекаючи допомоги. Завдяки злагодженій роботі рятувальників їх вдалося дістати з пастки й передати медикам. Після огляду лікарями швидкої допомоги обох жінок госпіталізували до медичного закладу.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Авіаудар РФ по Запоріжжю — серед загиблих було двоє дітей
Іван Федоров / Запорізька ОВА
Запоріжжя
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ атакувала Запоріжжя — поранено чотирьох людей
Михайло Федоров
Армія РФ атакувала Запоріжжя — поранено чотирьох людей
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака РФ на Запоріжжя — щонайменше 3 людей загинули
Володимир Зеленський
Запоріжжя

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?