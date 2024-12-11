У Запоріжжі зросла кількість загиблих та постраждалих внаслідок обстрілу РФ

Станом на ранок 11 грудня кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до 6. Також зросла кількість поранених.

У Запоріжжі вже 6 загиблих внаслідок атаки РФ

Як повідомили в ДСНС, наразі відомо про 6 загиблих громадян, 22 людини постраждали, внаслідок удару у Запоріжжі.

Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. На місці працюють усі екстрені служби міста.

Фото — ДСНС

За даними поліції, поранення різного ступеня тяжкості отримали 12 жінок, 9 чоловіків та 5-річна дівчинка. Під завалами можуть перебувати 5 людей.

Рятувальники врятували двох жінок з-під завалів у Запоріжжі

Під час пошуково-рятувальних робіт на лінію Служби порятунку «101» зателефонували дві жінки, які повідомили, що знаходяться під завалами зруйнованої будівлі.

У ході бесіди рятувальники професійно з'ясували деталі, щоб визначити їхнє точне місце перебування.