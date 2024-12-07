Авіаудар РФ по Запоріжжю — серед загиблих було двоє дітей
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіаудар РФ по Запоріжжю — серед загиблих було двоє дітей

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Запоріжжя

У Запоріжжі внаслідок авіаційного удару армії РФ 6 грудня загинуло 10 людей. Попередньо, серед жертв є двоє дітей.

Головні тези:

  • Авіаційний удар армії РФ по Запоріжжю 6 грудня призвів до загибелі 10 людей, серед яких було двоє дітей.
  • Запоріжжя потерпіло серйозні матеріальні збитки внаслідок російського авіаудару, який призвів до пошкодження поверхеньок та комерційних об'єктів.
  • Унаслідок російського удару поранені 26 людей, в тому числі троє дітей, в лікарнях перебувають 12 осіб, двоє з них у важкому стані.
  • У місті оголошено день трауру за загиблими, влада мобілізує всі можливі ресурси для надання допомоги постраждалим та відновлення місцевості.

У Запоріжжі через російський авіаудар загинуло двоє дітей

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Серед загиблих двоє дітей — продовжується ідентифікація людей, яких убили росіяни під час атаки по Запоріжжю.

Російська армія скерувала авіаційну бомбу ФАБ-250 з УМПК по Шевченківському району Запоріжжя, де завжди багато людей.

Запоріжжя після авіаудару РФ

Раніше повідомлялося, що зазнали поранень 26 людей, серед них троє дітей. В лікарнях залишаються 12 людей, з них двоє — у важкому стані. Стан дітей медики оцінюють, як середньої тяжкості.

Пошкоджено десять багатоповерхівок, в них вибиті вікна, зруйновані дахи, а також 17 одноповерхових будинків та комерційні об’єкти — майже повністю зруйноване СТО, пошкоджені торгові точки.

7 грудня у Запоріжжі оголошено днем трауру за загиблими.

Росія бомбила Запоріжжя: є жертви

Спочатку начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров надав дані про чотирьох поранених внаслідок скиду КАБа на Запоріжжя.

О 18.55 Федоров назвав нову кількість загиблих в результаті російського удару — 7 осіб.

О 19.26 стало відомо про 9 загиблих та 6 поранених. Серед постраждалих двоє дітей віком 4 та 11 років.

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