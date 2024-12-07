Авіаудар РФ по Запоріжжю — серед загиблих було двоє дітей

У Запоріжжі внаслідок авіаційного удару армії РФ 6 грудня загинуло 10 людей. Попередньо, серед жертв є двоє дітей.
Головні тези:
- Авіаційний удар армії РФ по Запоріжжю 6 грудня призвів до загибелі 10 людей, серед яких було двоє дітей.
- Запоріжжя потерпіло серйозні матеріальні збитки внаслідок російського авіаудару, який призвів до пошкодження поверхеньок та комерційних об'єктів.
- Унаслідок російського удару поранені 26 людей, в тому числі троє дітей, в лікарнях перебувають 12 осіб, двоє з них у важкому стані.
- У місті оголошено день трауру за загиблими, влада мобілізує всі можливі ресурси для надання допомоги постраждалим та відновлення місцевості.
У Запоріжжі через російський авіаудар загинуло двоє дітей
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Серед загиблих двоє дітей — продовжується ідентифікація людей, яких убили росіяни під час атаки по Запоріжжю.
Російська армія скерувала авіаційну бомбу ФАБ-250 з УМПК по Шевченківському району Запоріжжя, де завжди багато людей.
Раніше повідомлялося, що зазнали поранень 26 людей, серед них троє дітей. В лікарнях залишаються 12 людей, з них двоє — у важкому стані. Стан дітей медики оцінюють, як середньої тяжкості.
Пошкоджено десять багатоповерхівок, в них вибиті вікна, зруйновані дахи, а також 17 одноповерхових будинків та комерційні об’єкти — майже повністю зруйноване СТО, пошкоджені торгові точки.
7 грудня у Запоріжжі оголошено днем трауру за загиблими.
Росія бомбила Запоріжжя: є жертви
Спочатку начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров надав дані про чотирьох поранених внаслідок скиду КАБа на Запоріжжя.
О 19.26 стало відомо про 9 загиблих та 6 поранених. Серед постраждалих двоє дітей віком 4 та 11 років.
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