Авиаудар РФ по Запорожью — среди погибших было двое детей

В Запорожье в результате авиационного удара армии РФ 6 декабря погибли 10 человек. Предварительно среди жертв есть двое детей.
Главные тезисы
- Подробности авиационного удара российской армии по Запорожью 6 декабря и жертвы конфликта.
- Среди 10 погибших в результате российского удара были двое детей, также пострадали 26 человек, включая троих детей.
- Запорожье потерпело значительный материальный ущерб, повреждены жилые и коммерческие объекты, объявлен день траура.
В Запорожье из-за российского авиаудара погибли двое детей
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
Среди погибших двое детей — продолжается идентификация людей, убитых россиянами во время атаки по Запорожью.
Российская армия направила авиационную бомбу ФАБ-250 с УМПК по Шевченковскому району Запорожья, где всегда много людей.
Ранее сообщалось, что получили ранения 26 человек, среди них трое детей. В больницах остаются 12 человек, из них двое — в тяжелом состоянии.
Повреждены десять многоэтажек, в них выбиты окна, разрушены крыши, а также 17 одноэтажных домов и коммерческие объекты — почти полностью разрушены СТО, повреждены торговые точки.
7 декабря в Запорожье объявлено днем траура по погибшим.
Россия бомбила Запорожье: есть жертвы
Сначала начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров предоставил данные о четырех раненых в результате сброса КАБа на Запорожье.
В 19.26 стало известно о 9 погибших и 6 раненых. Среди пострадавших двое детей 4 и 11 лет.
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