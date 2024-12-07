Авиаудар РФ по Запорожью — среди погибших было двое детей

В Запорожье в результате авиационного удара армии РФ 6 декабря погибли 10 человек. Предварительно среди жертв есть двое детей.

В Запорожье из-за российского авиаудара погибли двое детей

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Среди погибших двое детей — продолжается идентификация людей, убитых россиянами во время атаки по Запорожью.

Российская армия направила авиационную бомбу ФАБ-250 с УМПК по Шевченковскому району Запорожья, где всегда много людей.

Запорожье после авиаудара РФ

Ранее сообщалось, что получили ранения 26 человек, среди них трое детей. В больницах остаются 12 человек, из них двое — в тяжелом состоянии.

Повреждены десять многоэтажек, в них выбиты окна, разрушены крыши, а также 17 одноэтажных домов и коммерческие объекты — почти полностью разрушены СТО, повреждены торговые точки.

7 декабря в Запорожье объявлено днем траура по погибшим.

Россия бомбила Запорожье: есть жертвы

Сначала начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров предоставил данные о четырех раненых в результате сброса КАБа на Запорожье.

В 18.55 Федоров назвал новое количество погибших в результате российского удара — 7 человек. Поделиться

В 19.26 стало известно о 9 погибших и 6 раненых. Среди пострадавших двое детей 4 и 11 лет.