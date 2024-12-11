В Запорожье выросло количество погибших и пострадавших в результате обстрела РФ

По состоянию на утро 11 декабря количество погибших в результате российского удара по Запорожье выросло до 6. Также выросло количество раненых.
Главные тезисы
- Количество погибших в результате обстрела в Запорожье выросло до 6 человек, количество раненых также возросло
- Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы на месте происшествия, оценивается нахождение еще 5 человек под завалами
- Две женщины были спасены из-под обломков разрушения после продолжительной операции спасателей
- По данным полиции, ранения получили 12 женщин, 9 мужчин и 5-летняя девочка, продолжаются поисково-спасательные работы
- Врачи госпитализировали спасенных после осмотра, продолжается слаженная работа спасателей и экстренных служб города
В Запорожье уже 6 погибших в результате атаки РФ
Как сообщили в ГСЧС, сейчас известно о 6 погибших гражданах, 22 человека пострадали в результате удара в Запорожье.
Аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте работают все экстренные службы города.
По данным полиции, ранения разной степени тяжести получили 12 женщин, 9 мужчин и 5-летняя девочка. Под завалами могут находиться 5 человек.
Спасатели спасли двух женщин из-под завалов в Запорожье
Во время поисково-спасательных работ на линию Службы спасения «101» позвонили по телефону две женщины, которые сообщили, что находятся под завалами разрушенного здания.
В ходе беседы спасатели профессионально выяснили детали, чтобы определить их точное местонахождение.
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