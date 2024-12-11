В Запорожье выросло количество погибших и пострадавших в результате обстрела РФ

По состоянию на утро 11 декабря количество погибших в результате российского удара по Запорожье выросло до 6. Также выросло количество раненых.

В Запорожье уже 6 погибших в результате атаки РФ

Как сообщили в ГСЧС, сейчас известно о 6 погибших гражданах, 22 человека пострадали в результате удара в Запорожье.

Аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте работают все экстренные службы города.

Фото — ГСЧС

По данным полиции, ранения разной степени тяжести получили 12 женщин, 9 мужчин и 5-летняя девочка. Под завалами могут находиться 5 человек.

Спасатели спасли двух женщин из-под завалов в Запорожье

Во время поисково-спасательных работ на линию Службы спасения «101» позвонили по телефону две женщины, которые сообщили, что находятся под завалами разрушенного здания.

В ходе беседы спасатели профессионально выяснили детали, чтобы определить их точное местонахождение.