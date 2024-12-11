В Запорожье выросло количество погибших и пострадавших в результате обстрела РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Запорожье выросло количество погибших и пострадавших в результате обстрела РФ

ДСНС Украины
В Запорожье выросло количество погибших и пострадавших в результате обстрела РФ
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По состоянию на утро 11 декабря количество погибших в результате российского удара по Запорожье выросло до 6. Также выросло количество раненых.

Главные тезисы

  • Количество погибших в результате обстрела в Запорожье выросло до 6 человек, количество раненых также возросло
  • Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы на месте происшествия, оценивается нахождение еще 5 человек под завалами
  • Две женщины были спасены из-под обломков разрушения после продолжительной операции спасателей
  • По данным полиции, ранения получили 12 женщин, 9 мужчин и 5-летняя девочка, продолжаются поисково-спасательные работы
  • Врачи госпитализировали спасенных после осмотра, продолжается слаженная работа спасателей и экстренных служб города

В Запорожье уже 6 погибших в результате атаки РФ

Как сообщили в ГСЧС, сейчас известно о 6 погибших гражданах, 22 человека пострадали в результате удара в Запорожье.

Аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте работают все экстренные службы города.

Фото — ГСЧС

По данным полиции, ранения разной степени тяжести получили 12 женщин, 9 мужчин и 5-летняя девочка. Под завалами могут находиться 5 человек.

Спасатели спасли двух женщин из-под завалов в Запорожье

Во время поисково-спасательных работ на линию Службы спасения «101» позвонили по телефону две женщины, которые сообщили, что находятся под завалами разрушенного здания.

В ходе беседы спасатели профессионально выяснили детали, чтобы определить их точное местонахождение.

Получив важную информацию, чрезвычайники с помощью спецоборудования освободили пострадавших. Более семи часов женщины находились под обломками в ожидании помощи. Благодаря слаженной работе спасателей их удалось извлечь из ловушки и передать медикам. После осмотра врачами скорой помощи обе женщин госпитализировали в медицинское учреждение.

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