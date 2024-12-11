Удар РФ по Запорожью — число погибших снова выросло

11 декабря число погибших в результате российского удара по Запорожье выросло до 7. Под завалами еще могут находиться 5 человек.
Главные тезисы
- Число погибших в результате удара России по Запорожью увеличилось до 7 человек, остаются люди под завалами.
- Один пострадавший находится в тяжелом состоянии на интенсивной терапии, ранения получили 12 женщин, 9 мужчин и 5-летняя девочка.
- Повреждены 20 жилых и 3 нежилых здания, на ликвидацию последствий удара привлечены более 160 человек и полсотни единиц техники.
- Российские захватчики атаковали Запорожье, разрушив частную клинику и повредив другие здания.
- Спасатели вызволили 2 женщин из-под завалов, которые связались со службой спасения по телефону.
В Запорожье выросло число погибших до 7 человек
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
По данным полиции, ранения разной степени тяжести получили 12 женщин, 9 мужчин и 5-летняя девочка. Под завалами могут находиться 5 человек.
Иван Федоров добавил, что в результате удара повреждены 20 жилых домов и 3 нежилых здания.
К ликвидации последствий вражеского удара были привлечены более 160 человек и полсотни единиц техники.
10 декабря российские захватчики снова ударили по Запорожью.
10 декабря россияне атаковали Запорожье. Оккупанты разрушили частную клинику и повредили расположенные рядом здания.
В результате удара по частной клинике по состоянию на вечер погибли 4 человека, 21 человек, среди которых один ребенок, получил ранения.
По состоянию на утро 11 декабря количество погибших в результате российского удара по Запорожью выросло до 6.
Вечером 10 декабря спасатели вызволили 2 женщин из-под завалов. Они самостоятельно позвонили по телефону на линию Службы спасения и сообщили свое местонахождение.
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