Удар РФ по Запорожью — число погибших снова выросло

11 декабря число погибших в результате российского удара по Запорожье выросло до 7. Под завалами еще могут находиться 5 человек.

В Запорожье выросло число погибших до 7 человек

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

В больницах остается 5 пострадавших от вражеской атаки в Запорожье. Один из мужчин в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии. Состояние других пациентов врачи оценивают как среднее. К сожалению, одна женщина умерла, несмотря на все усилия медиков, — сообщил председатель ОВА. Поделиться

По данным полиции, ранения разной степени тяжести получили 12 женщин, 9 мужчин и 5-летняя девочка. Под завалами могут находиться 5 человек.

Иван Федоров добавил, что в результате удара повреждены 20 жилых домов и 3 нежилых здания.

К ликвидации последствий вражеского удара были привлечены более 160 человек и полсотни единиц техники.

10 декабря российские захватчики снова ударили по Запорожью.

10 декабря россияне атаковали Запорожье. Оккупанты разрушили частную клинику и повредили расположенные рядом здания.

В результате удара по частной клинике по состоянию на вечер погибли 4 человека, 21 человек, среди которых один ребенок, получил ранения.

По состоянию на утро 11 декабря количество погибших в результате российского удара по Запорожью выросло до 6.

Вечером 10 декабря спасатели вызволили 2 женщин из-под завалов. Они самостоятельно позвонили по телефону на линию Службы спасения и сообщили свое местонахождение.