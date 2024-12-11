Удар РФ по Запорожью — число погибших снова выросло
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по Запорожью — число погибших снова выросло

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Удар РФ по Запорожью — число погибших снова выросло
Читати українською

11 декабря число погибших в результате российского удара по Запорожье выросло до 7. Под завалами еще могут находиться 5 человек.

Главные тезисы

  • Число погибших в результате удара России по Запорожью увеличилось до 7 человек, остаются люди под завалами.
  • Один пострадавший находится в тяжелом состоянии на интенсивной терапии, ранения получили 12 женщин, 9 мужчин и 5-летняя девочка.
  • Повреждены 20 жилых и 3 нежилых здания, на ликвидацию последствий удара привлечены более 160 человек и полсотни единиц техники.
  • Российские захватчики атаковали Запорожье, разрушив частную клинику и повредив другие здания.
  • Спасатели вызволили 2 женщин из-под завалов, которые связались со службой спасения по телефону.

В Запорожье выросло число погибших до 7 человек

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

В больницах остается 5 пострадавших от вражеской атаки в Запорожье. Один из мужчин в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии. Состояние других пациентов врачи оценивают как среднее. К сожалению, одна женщина умерла, несмотря на все усилия медиков, — сообщил председатель ОВА.

По данным полиции, ранения разной степени тяжести получили 12 женщин, 9 мужчин и 5-летняя девочка. Под завалами могут находиться 5 человек.

Иван Федоров добавил, что в результате удара повреждены 20 жилых домов и 3 нежилых здания.

К ликвидации последствий вражеского удара были привлечены более 160 человек и полсотни единиц техники.

10 декабря российские захватчики снова ударили по Запорожью.

10 декабря россияне атаковали Запорожье. Оккупанты разрушили частную клинику и повредили расположенные рядом здания.

В результате удара по частной клинике по состоянию на вечер погибли 4 человека, 21 человек, среди которых один ребенок, получил ранения.

По состоянию на утро 11 декабря количество погибших в результате российского удара по Запорожью выросло до 6.

Вечером 10 декабря спасатели вызволили 2 женщин из-под завалов. Они самостоятельно позвонили по телефону на линию Службы спасения и сообщили свое местонахождение.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ атаковала Запорожье — ранены четыре человека
Михаил Федоров
Армия РФ атаковала Запорожье — ранены четыре человека
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака РФ на Запорожье — погибли по меньшей мере 3 человека
Владимир Зеленский
атака РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Запорожье выросло количество погибших и пострадавших в результате обстрела РФ
ДСНС Украины
В Запорожье выросло количество погибших и пострадавших в результате обстрела РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?