В Запорожье количество погибших возросло до 8 в результате удара РФ

В Запорожье спасатели из-под завалов деблокировали тело еще одного погибшего в результате атаки РФ 10 декабря. В общей сложности количество погибших возросло до восьми.

В Запорожье снова выросло количество погибших

Уже 8 погибших. Из-под завалов разрушенного здания спасатели извлекли тело еще одного человека, — сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров. Поделиться

Таким образом, число погибших в результате российского ракетного удара возросло до 8, еще 22 человека пострадали.

На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы. Вероятно, под завалами еще находятся люди.

10 декабря российские захватчики ударили по Запорожью

10 декабря россияне атаковали Запорожье. Оккупанты разрушили частную клинику и повредили расположенные рядом здания.

В результате удара по частной клинике по состоянию на вечер погибли 4 человека, 21 человек, среди которых один ребенок, получил ранения.

По состоянию на утро 11 декабря количество погибших в результате российского удара по Запорожью выросло до 6.

Вечером 10 декабря спасатели вызволили 2 женщин из-под завалов. Они самостоятельно позвонили по телефону на линию Службы спасения и сообщили свое местонахождение.