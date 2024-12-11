В Запорожье количество погибших возросло до 8 в результате удара РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Запорожье количество погибших возросло до 8 в результате удара РФ

Иван Федоров / Запорожская ОВА
В Запорожье количество погибших возросло до 8 в результате удара РФ
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В Запорожье спасатели из-под завалов деблокировали тело еще одного погибшего в результате атаки РФ 10 декабря. В общей сложности количество погибших возросло до восьми.

Главные тезисы

  • Российский ракетный удар вызвал трагические последствия в Запорожье.
  • Число погибших возросло до 8 человек, среди пострадавших есть дети.
  • Спасатели ведут аварийно-спасательные работы по деблокированию пострадавших из-под завалов.
  • Запорожская ОВА и спасатели привлечены к оказанию помощи пострадавшим.
  • Ситуация в Запорожье остается напряженной, поскольку существует опасение других возможных пострадавших под завалами.

В Запорожье снова выросло количество погибших

Уже 8 погибших. Из-под завалов разрушенного здания спасатели извлекли тело еще одного человека, — сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

Таким образом, число погибших в результате российского ракетного удара возросло до 8, еще 22 человека пострадали.

На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы. Вероятно, под завалами еще находятся люди.

10 декабря российские захватчики ударили по Запорожью

10 декабря россияне атаковали Запорожье. Оккупанты разрушили частную клинику и повредили расположенные рядом здания.

В результате удара по частной клинике по состоянию на вечер погибли 4 человека, 21 человек, среди которых один ребенок, получил ранения.

По состоянию на утро 11 декабря количество погибших в результате российского удара по Запорожью выросло до 6.

Вечером 10 декабря спасатели вызволили 2 женщин из-под завалов. Они самостоятельно позвонили по телефону на линию Службы спасения и сообщили свое местонахождение.

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