В Запорожье количество погибших возросло до 8 в результате удара РФ

В Запорожье спасатели из-под завалов деблокировали тело еще одного погибшего в результате атаки РФ 10 декабря. В общей сложности количество погибших возросло до восьми.
Главные тезисы
- Российский ракетный удар вызвал трагические последствия в Запорожье.
- Число погибших возросло до 8 человек, среди пострадавших есть дети.
- Спасатели ведут аварийно-спасательные работы по деблокированию пострадавших из-под завалов.
- Запорожская ОВА и спасатели привлечены к оказанию помощи пострадавшим.
- Ситуация в Запорожье остается напряженной, поскольку существует опасение других возможных пострадавших под завалами.
В Запорожье снова выросло количество погибших
Таким образом, число погибших в результате российского ракетного удара возросло до 8, еще 22 человека пострадали.
На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы. Вероятно, под завалами еще находятся люди.
10 декабря российские захватчики ударили по Запорожью
10 декабря россияне атаковали Запорожье. Оккупанты разрушили частную клинику и повредили расположенные рядом здания.
В результате удара по частной клинике по состоянию на вечер погибли 4 человека, 21 человек, среди которых один ребенок, получил ранения.
По состоянию на утро 11 декабря количество погибших в результате российского удара по Запорожью выросло до 6.
Вечером 10 декабря спасатели вызволили 2 женщин из-под завалов. Они самостоятельно позвонили по телефону на линию Службы спасения и сообщили свое местонахождение.
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